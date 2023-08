Kdy jste zjistil, že k nešťastné události došlo?

Volal mi večer kolega, který tam byl. Něco jsem si dělal na počítači, když vyjížděli hasiči a slyšel jsem lítat helikoptéru. Ale nic jsem si z toho nedělal. Pak mi říkali sousedi, že ji viděli a že je to snad nad Trianglem. Pak mi to volal kolega, co se stalo.

Kolik lidí podle vašich informací mělo být na rozhledně?

Podle toho, co vím, tak tam mělo být patnáct dětí a dvě vedoucí, část z nich pravděpodobně stihla včas slézt dolů. Pokud to tak skutečně bylo, tak je to šílené. U rozhledny byla výstražná cedule upozorňující na to, že nahoru mohou najednou nanejvýš čtyři lidé. Z toho, co vím, tak se nahoře fotili. Ta fotka byla i na sociálních sítích.

Vyhlídková věž Triangl už se po pádu obnovovat nebude. Zbytky půjdou k zemi

Kontrolovali jste pravidelně věž?

Jednou za dva týdny jezdíme nahoru se čtyřkolkou pro pytle s odpadem a při té příležitosti věž vizuálně překontrolujeme. Shodou okolností tam byl teď v pondělí a zvenčí nebylo vidět, že by se něco rozpadalo. Když jsme zjistili, že se do některé části pustila hniloba, tak jsme ji vyměnili. Takto jsme loni například vyměnili jednu ze dvou klád sloužících jako křížová vzpěra. Ke konci roku jsme pak vyměnili kompletní zábradlí na ochozu.

Budete věž obnovovat?

Ne, už ne. Po této zkušenosti se do toho už pouštět nechceme. Nyní musíme narychlo udělat ceduli, že je rozhledna uzavřená a umístit ji k věži, aby nahoru nikdo nelezl. Protože sice tam není plošina, ale schody nahoru zůstaly. Příští týden chtějí chlapi odříznout žebřík, aby nemohl nikdo nahoru. A pak ji sundáme celou. To se ještě budeme muset domluvit na termínu.