Přes tři stovky zájemců ochotných pomoci reagovalo na výzvu, kterou vyslalo do světa vedení Krajské zdravotní (KZ). V souvislosti s rostoucím počtem nakažených zaměstnanců totiž shání dobrovolníky. V každé z jejích pěti nemocnic, ať už v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě či Chomutově, měli desítky telefonátů a e-mailů v podstatě hned po uveřejnění výzvy.

V nemocnicích KZ jen do čtvrtka 15. října onemocnělo nebo bylo pozitivních na covid-19 celkem 156 zaměstnanců. Přitom i ti, kteří jsou v karanténě, nadále při dodržování přísných pravidel pracují. „Výzva přinesla velký ohlas veřejnosti, který nás mile překvapil. Potřebovali bychom teď zaměstnat několik desítek lidí. Zdůrazňuji ale, že nejvíce potřební jsou v tuto chvíli kvalifikovaní zdravotníci,“ poznamenal generální ředitel KZ Petr Fiala.

Výzva přitom podle něj směřuje především ke zdravotníkům, kteří odešli pracovat do jiných resortů, ale také k bývalým kolegům, kteří třeba nedávno odešli do důchodu. V Děčíně má výzva první kladné ohlasy. „Mohu potvrdit, že se nám hlásí první zájemci, a to přes formulář na webových stránkách,“ podotkla vedoucí personálního střediska Jitka Čtvrtníková.

Děčínská nemocnice už také začala regulovat ambulantní provoz a plánovanou odkladnou operativu. „Děláme pro vás maximum, dodržujte, prosím, důsledně všechna daná protiepidemická opatření, ať ochráníte zdraví své i našich zdravotníků,“ vzkázal pacientům a veřejnosti Fiala.

I přes výskyt koronaviru u zdravotnického personálu se snaží v nemocnici ve Varnsdorfu zvládnout situaci. „Provedli jsme reorganizaci, abychom mohli nadále poskytovat řádnou zdravotnickou péči,“ řekl ředitel nemocnice Václav Jára. Ani Lužická nemocnice v Rumburku zatím s podobnou výzvou nepřišla.

Aktuálně má KZ vyčleněno 176 lůžek pro nemocné koronavirem, celkem 49 z nich pro intenzivní péči. Ke včerejšku na standardních lůžkách KZ leželo 89 pacientů s covid-19. Dalších 34 na JIP.

Lidé pracující v IZS, zdravotnictví, sociálních službách, pedagogičtí pracovníci či lidé pracující u obecní policie mohou využít možnost umístit své potomky do otevřené Základní školy Komenského v Děčíně. „Ta je určená pro děti ve věku od tří do deseti let. V případě naplnění její kapacity plánujeme otevřít ZŠ na Starém Městě,“ řekl děčínský mluvčí Luděk Stínil.

Ke čtvrtku 15. října navštěvovalo školu 11 dětí. „Od pondělí se bude jejich počet zvyšovat. Zájem ze strany rodičů je, příští týden počítáme přibližně s dvaceti dětmi,“ podotkla ředitelka školy Olga Křivohlavá.

Škola je otevřená od 6.00 do 16.00. Do 8.00 se jedná o formát školní družiny, do 12.00 probíhá výuka a po obědě opět škola funguje jako družina. „Personálu máme zatím dostatek,“ dodala Křivohlavá.

Ve Varnsdorfu se bude v době nouzového stavu starat o děti pracovníků důležitých profesí ZŠ Náměstí.