Operaci kolene měla mít 25letá Kateřina z Teplic jednoho dne zkraje listopadu. Ještě ji přijali, za půl hodiny ale oddělení začali předělávat na covidové. Žena šla domů s termínem odloženým na neurčito.

Také 50letému Vladimírovi v Teplicích zrušili operaci prstu naplánovanou na polovinu listopadu. Naopak štěstí měl 43letý Radek, operaci ramene má za sebou. V Ústí už dříve dostal na vybranou - buď září, nebo konec října. „V prvním termínu měla tchyně svatbu. Ale říkal jsem si, že se to valí do průšvihu. Tak jsem svatbu raději oželel,“ řekl Radek. Dobře udělal. Ještě teď by ho čekaly nejméně další týdny čekání. Špitály se ke kompletní běžné péči zatím nevracejí. Počet covidových pacientů sice začal klesat, teď ale stagnuje. Dál je také prořídlý zdravotní personál.