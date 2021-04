Opravit hlavní pavilon v ulici U Nemocnice a zároveň u něj vybudovat přístavbu. Takové jsou dlouhodobé plány v rumburské nemocnici, která je od loňska součástí krajských struktur. Původně se uvažovalo o využití peněz z úvěru, který si kraj vzal na investice. Nyní je ale situace jiná.

„Snažíme se získat peníze z dotačního titulu ReAct, které by nám kromě jiného měly pomoci se stavbou urgentního příjmu. Chceme co nejvíce ulevit financím kraje. Co nezískáme z dotací, budeme financovat z prostředků Krajské zdravotní,“ řekl ředitel rumburské nemocnice a pověřený generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. Právě pod krajský nemocniční holding by rumburský špitál měl od července patřit. Další peníze plánuje nemocnice získat z dotací IROP, které by měly posloužit na dokončení staveb započatých díky financím z ReActu.

Letošní rok plánuje nemocnice, potažmo Krajská zdravotní, využít pro dokončení projektové dokumentace a administrativní přípravu včetně přípravy tendru na dodavatele. Stavět by se mělo začít příští rok, a pokud půjde vše podle plánu, hotovo by mělo být do konce roku 2023. Výhodou je, že rekonstrukce a dostavba nemocnice má už od roku 2008 platné územní rozhodnutí.

Oprava na etapy

Oproti plánům třináct let starým se nyní mění vnitřní uspořádání rekonstruovaných a dostavovaných prostor. „Změnili jsme je tak, abychom byli v tomto pavilonu schopni poskytovat péči v nasmlouvaných oborech včetně lůžek, laboratoří nebo ambulancí,“ vysvětlil Malý. Samotná rekonstrukce bude probíhat pravděpodobně na etapy, protože nemocnice nechce opět utlumit poskytovanou péči.

Rumburský špitál také plánuje, že v souvislosti s dostavbou u hlavní budovy opustí další dvě své stávající budovy. V pavilonu Podhájí, kde dříve byla interna, v současné době funguje očkovací a odběrové centrum a je zde také krajské doléčovací centrum pro covidové pacienty. To by zde mělo fungovat jen do konce letošního roku. Další využití nemá nemocnice ani pro budovu polikliniky. Té chybí například rentgen nebo výtah, v okolí je také nedostatečný počet parkovacích míst. Obou budov se tak Krajská zdravotní v budoucnu zřejmě zbaví. Jaký bude jejich další osud, rozhodne vedení kraje.

„O Podhájí bychom asi zájem neměli, i s ohledem na stav a náklady na provoz. Navíc by bylo nutné předělat vnitřní dispozice. Oproti tomu by pro nás byla zajímavá poliklinika, kterou bychom mohli využít pro úřad. Záleželo by ale samozřejmě na ceně,“ řekl starosta Rumburku Lumír Kus. Město, které bylo do loňska majitelem špitálu, přitom už v minulosti uvažovalo o koupi polikliniky z majetku nemocnice, kdy by kupní cena byla součástí příspěvku na její chod. To nakonec ale pohořelo na administrativních záležitostech.