Nemocnice v Rumburku

• 4 primariáty

• 29 lůžek akutní péče

• 8 lůžek JIP

• 52 lůžek následné péče

„Původní variantu jsme museli opustit z finančních důvodů. Když jsme hodnotili nabídky, tak nám chybělo 450 milionů. Následně jsme domlouvali redukci na bungalovovou stavbu,“ vysvětlil krajským zastupitelům na jejich zářijovém zasedání předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba. Následovaly problémy při zpracování projektové dokumentace, podle projektanta byla pouhá redukce ze tří na jedno patro nerealistická, protože by přinesla technologické problémy. Proto bude nutné přístavbu přeprojektovat. Ještě před zahájením samotných prací na novostavbě by mělo dojít na obnovu starého špitálu. „Zahájíme důkladnou rekonstrukci hlavní budovy. K tomu bude integrální přístavba emergency,“ doplnil Štěrba. Podle jeho slov není ve hře třetí varianta, tedy nepřistavovat k současné nemocniční budově vůbec nic.

Krajská zdravotní si nyní nechává zpracovat studii proveditelnosti dalšího fungování nemocnice. Ta by měla být hotová do konce letošního roku, na jejím základě by pak v lednu měla být vyhlášená soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. „Pokud to bude později, ale pořádně promyšlené, je to pořád lepší, než aby to bylo šité horkou jehlou a byly tam například zbytečně rozlehlé chodby,“ komentoval prodlevu rumburský starosta Lumír Kus s tím, že pro město je nejdůležitější co nejrychlejší výstavba urgentního příjmu, který největšímu zdravotnickému zařízení v regionu chybí. „Vidím, jak se za posledních deset let zvýšil provoz sanitek z výběžku do Děčína. A to řešením není, to je evidentní,“ řekl na zasedání krajských zastupitelů Zbyněk Linhart, který je zároveň místostarostou Krásné Lípy.

Rozhodnutí Krajské zdravotní zamíchá také s plány města. Rumburk dříve plánoval zachovat v poliklinice dál zdravotnické služby, chtěl ji využít při pobídkách pro lékaře, kterých je ve městě nedostatek. Nemocnice ale bude dům nedaleko centra města využívat pro své ordinace, na které by se nedostalo místo po dalším osekání projektu dostavby. Podle starosty nepřinese změna krajských plánů městu žádné zásadnější problémy. „Konkrétní využití jsme pro tuto budovu neměli. Chtěli jsme zabránit především tomu, aby se z ní stala ubytovna, což by nám přineslo další problémy,“ vysvětlil Kus.