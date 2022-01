Podle dotačních podmínek by měla být modernizace a dostavba hotová do konce příštího roku. Kromě toho by mělo putovat dalších 150 milionů na vybavení. Bude to další velká investice Krajské zdravotní na Děčínsku. V současné době totiž výrazně proměňuje svou tvář nemocnice v Děčíně.

Na rekonstrukci největšího zdravotnického zařízení by mělo jít 400 milionů korun. O financování první části největší investice do rumburské nemocnice za poslední desítky let v pondělí 24. ledna rozhodli zastupitelé. „Rumburskou nemocnici čeká rozsáhlá investiční akce, a to jak co se výstavby a rekonstrukce týká, tak i v oblasti přístrojového vybavení. Aktuálně probíhají nezbytné kroky, které jsou nutné k začátku realizace,“ řekla mluvčí zdravotnického holdingy Jana Mrákotová. Během první etapy vznikne urgentní příjem, který v Rumburku doposud chybí. Počítá se také s novými jednotkami intenzivní péče, laboratořemi nebo chirurgií. Peníze potřebné na opravu uvolní kraj ze svých úspor.

Kraj uspěl s dražbou pavilonu rumburské nemocnice v Podhájí

Podle hejtmana Jana Schillera by se mohlo začít stavět ještě během února. Krajské zdravotní, která nemocnici v Rumburku převzala loni, hrálo do karet platné územní rozhodnutí na rekonstrukci. To nemocnice získala, když přístavbu začala před patnácti lety plánovat, tehdy ještě jako městská společnost. Díky tomu bylo možné loni na podzim poměrně rychle získat stavební povolení.

Pondělní rozhodnutí krajských zastupitelů potěšilo i starosty na Šluknovsku, kteří dlouhé roky o záchranu jediné plnohodnotné nemocnice v regionu bojovali. „Jsou to první konkrétní peníze pro rumburskou nemocnici. Snad se to začne po mnoha letech snad obracet. Za ty roky se to rozsypalo i personálně,“ vyhlíží s nadějí předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář, zároveň naráží i na nedostatek zdravotníků. „To je ale problém i v renomovaných nemocnicích, natož u nás na periferii,“ dodává Kolář. Města se snaží nemocnici pomáhat. Například poslal Rumburk poslal dat půl milionu korun, Krásná Lípa pak zajistila pro jednoho ze zaměstnanců Lužické nemocnice městský byt.

Starostové se stále bojí o rumburskou nemocnici, opět píší premiérovi

Pro Krajskou zdravotní je to další stamilionová investice v okrese Děčín. Loni na podzim totiž začala dostavba nemocnice v Děčíně, která zahrnuje vybudování nových pavilonů centrálního příjmu, jednotek intenzivní péče nebo operačních sálů. Krajská zdravotní by za ně měla zaplatit 880 milionů korun, z toho 150 milionů pokryje evropská dotace. Již na konci loňského šly k zemi dvě budovy, které uvolnily prostor dostavbě. Hotovo by pak mělo být do konce příštího roku.