S moderním přístrojem se již naučili pracovat zaměstnanci z radiodiagnostického oddělení. „Je to hodně rychlé, ušetří to spoustu času. Dříve jsme dělali třeba skeny břicha třicet nebo čtyřicet vteřin, teď je to za šest vteřin sjeté. Dělá to i rychlé rekonstrukce, takže obrázek jde k lékaři, který jej potřebuje, téměř hned,“ pochvaluje si nové vybavení rumburské nemocnice radiologická asistentka Ivana Ďurčová Pajerová. Další předností je v porovnání s již vysloužilým strojem výrazně nižší radiační dávka potřebná k provedení jednotlivých vyšetření.

Nové CT, za které Krajská zdravotní zaplatila téměř 13,5 milionu korun, bude sloužit především pacientům ze Šluknovského výběžku, kterým se díky rychlejším vyšetřením zkrátí čas na vyšetření. Doposud v případě potřeby a nedostatku volných termínů museli jezdit do jiných nemocnic, většinou do Děčína. CT se přitom díky vývoji medicíny stalo postupem let základem radiodiagnostiky. „Pracoviště CT jsou v Krajské zdravotní vytížena na maximum. Jedno vyšetření včetně přípravy zabere přibližně patnáct minut. Staré stroje postupně měníme. Momentálně jej kromě Rumburku měníme v Litoměřicích a v lednu na to naváže výměna v Teplicích,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Další redukce, dostavba rumburské nemocnice má mít jen jedno podlaží

Pro Rumburk to ale není poslední investice do přístrojového vybavení, to by v následujících měsících mělo projít významnou modernizací. Krajské zdravotní se totiž podařilo z programu REACT-EU získat 150 milionů korun. Právě z těchto peněz bylo pořízeno nové CT. Oproti jiným programům pokrývá REACT-EU v případě Rumburku všechny náklady a není potřeba žádná spoluúčast. Kromě toho by příští rok měla začít přístavba nemocnice, počítá se i s rekonstrukcí polikliniky. „Výměna proběhla během měsíce. Pacienti byli přepravováni v případě potřeby do jiných nemocnic, převážně do Děčína,“ vysvětlil ředitel rumburské nemocnice Michal Tichý.

Původní počítačový tomograf přivezli do tehdejší Lužické nemocnice před jedenácti lety, už tehdy ale dorazil na Šluknovsko jako použitý. Přesto za něj nemocnice zaplatila 11 milionů korun. Letos byl v provozu 16 let, což bylo podle představitelů Krajské zdravotní nejvíce ze všech podobných přístrojů v České republice. Ani tentokrát se instalace CT neobešla bez stavebních úprav, ale nemusely být tak radikální jako při stěhování jeho předchůdce v roce 2011. Tehdy totiž bylo nutné vybourat část zdi, aby bylo možné přenést pomocí jeřábu počítačový tomograf do nemocniční budovy. Nový přístroj už do místnosti, kde bude fungovat příští roky, přivezli na vozících po chodbách.