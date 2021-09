V pondělí 27. září začala stavba nových pavilonů centrálního příjmu, jednotek intenzivní péče nebo operačních sálů. Krajská zdravotní by za ně měla zaplatit 880 milionů korun, z toho 150 milionů pokryje evropská dotace.

Pro děčínskou nemocnici je zahájení stavby nových pavilonů velmi významnou událostí. Přestože do ní v posledních letech proudily stovky milionů, například na novou magnetickou rezonanci, bude urgentní příjem spojený s dalšími odděleními prvním novým pavilonem po více než třiceti letech. Zatím poslední takovou stavbou je výšková budova, kde dnes sídlí interna nebo dětské oddělení. Ta byla postavena na přelomu 80. a 90. let minulého století. „Plní se přání, tužby a potřeby dvou generací zdravotníků pracujících v děčínské nemocnici,“ řekl před poklepáním na základní kámen nové stavby ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice Michael Hanauer.

Mohutná investice výrazně zasáhne do chodu nemocnice, která zcela změní svou tvář. Zbouráno bude bývalé dětské oddělení, technické montované domy a bývalá patologie. Na jejím místě vyroste dvoupatrové parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky nemocnice.

Největší komplikace pro pacienty přijdou během posledních šesti měsíců stavby, tedy přibližně od poloviny roku 2023. „Jedná se o období, kdy dojde na propojování staré a nové části. V této době nebudeme schopni zajistit plnohodnotný provoz nemocnice. Budeme muset některé segmenty vystěhovat do jiných nemocnic,“ vysvětlil Michael Hanauer s tím, že se to týká především chirurgie a gynekologie. Přesun do jiného nemocnice by se neměl dotknout porodnice, která by měla fungovat na dnešní gynekologii.

Pro Krajskou zdravotní je to doposud největší investice na Děčínsku. „Dostavba bude stát spolu s výbavením 880 milionů korun včetně daně, z toho 150 milion korun bude dotace z programu REACT,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. V této částce ale není zahrnuta cena nového pavilonu péče o matku a dítě, který si nyní nechává zdravotnický holding projektovat. V této budově by pak měla být také dialýza.

Po dokončení stavby tak čeká poměrně velké stěhování oddělení. Kromě dětského oddělení a dialýzy se přestěhuje také gynekologie. Uvolněné prostory ale prázdné dlouho nezůstanou. Místo dětského oddělení vznikne například nově lůžková část gastroenterologie a zároveň se sem rozšíří interna, kterou trápí nedostatek lůžek. V místech dnešního ARO, které se přestěhuje do novostavby, bude oční oddělení. ORL se pak přestěhuje do prostor dnešní gynekologie a vzniknout by mělo také nové oddělení traumatoortopedie.

O dostavbě největšího zdravotnického zařízení v okrese Děčín se uvažovalo dvě desítky let, dlouhodobě totiž bylo zřejmé, že nemocnice v současné podobě nebude vyhovovat moderním nárokům na zdravotní péči. Podle Hanauera jsou nynější plány na dostavbu zařízení pro spádovou oblast se 100 tisíci obyvatel za celou dobu příprav nejlepší. „Zcela předčily naše očekávání, která jsme měli,“ dodal Hanauer.