Z Děčína do Podmokel na kole či pěšky rychleji a pohodlněji

Podoba budoucí lávky přes Labe pro pěší a cyklisty.Zdroj: Město Děčín

V roce 2024 by měla začít mnoho let odkládaná stavba lávky pro pěší a cyklisty, která bude zavěšená na železniční most mezi děčínským hlavním a východním nádražím. Její vybudování zpříjemní a urychlí pro pěší a cyklisty cesty mezi oběma centry Děčína. Stavba by měla vyjít zhruba na 74 milionů korun, přesná částka ale bude známá až po výběrovém řízení na zhotovitele. Přibližně 43 miliony by měla pokrýt dotace. Město si od nové lávky slibuje zklidnění dopravy díky snížení počtu cyklistů jak na Tyršově mostě, tak na Labském nábřeží. Dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne z IROPu, zbývající část město dofinancuje ze svého rozpočtu.

„Vybudovat pro cyklisty a pěší bezpečný přejezd mezi oběma částmi Děčína patří mezi dlouholeté plány a priority našeho města. Jsem proto velmi rád, že se nám konečně dotaci v takové výši podařilo získat,“ uvedl primátor města Jiří Anděl. Samotná stavba nového přemostění Labe by měla začít příští rok na jaře, hotovo by mělo být do dvou let. „Výstavbou lávky vznikne úplně nový směr, kterým se propojí město, zrychlí se přesun z jednoho břehu na druhý nejen cyklistům, ale také chodcům. Nemluvě o zvýšení bezpečnosti. Je to první krok k celkovému zlepšení dopravní situace v centru města,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek.