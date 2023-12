Cestující na německé železnici se v pátek 8. prosince musí připravit na rozsáhlé výluky kvůli stávce strojvedoucích německých drah Deutsche Bahn. Protest v osobní dopravě začal ve čtvrtek ve 22 hodin a skončí dnes ve stejnou dobu, problémy a zpoždění ale mohou přetrvat až do soboty. Stávkou se odbory GDL snaží dosáhnout zvýšení mezd.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Dráhy pro dnešek počítají s tím, že se podaří vypravit asi pětinu původně plánovaných dálkových vlaků. Podobně rozsáhlý je dopad i na regionální spoje. Z velké části se zastaví také městská železnice S-Bahn. Situace se liší podle regionů, výrazně horší je zejména v Bavorsku, kde se železnice stále ještě potýká s následky hustého sněžení v posledních dnech.

Nynější stávka stejně jako ta listopadová narušila mimo jiné železniční spojení s Českem. Vlaky EuroCity z Prahy do Berlína končí v Děčíně, případně v Drážďanech, odkud také do české metropole vyjíždějí. Odřeknut je noční vlak z Prahy do Curychu a zrušeny byly spěšné vlaky mezi Chebem a Norimberkem.

Nové elektrické jednotky za tři roky? RegioJet slibuje, že termín stihne včas

Odbory GDL požadují zvýšení mezd o 555 eur (13 600 korun) měsíčně, vyplacení jednorázové protiinflační prémie 3000 eur (73 400 korun) a zkrácení pracovní doby z 38 na 35 hodin týdně. Dráhy takové požadavky odmítají, protože by to podle nich zvedlo náklady na personál o 50 procent. Jako kompromis navrhují zvýšení mezd o 11 procent a jednorázový bonus 2850 eur (69 700 korun). Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 000 až 56 000 eur (až 1,36 milionu korun).