Mají být rychlým a pohodlným spojením mezi Prahou, Berlínem a případně severem Německa. V posledních třech týdnech ale nejméně ve čtyřech případech musely stovky překvapených cestujících vystoupit už v Děčíně. Německé dráhy totiž odmítly převzít kvůli technickému stavu soupravy vlaků EuroCity Berliner. Ty mají být přitom tím nejlepším, co České dráhy nabízejí. Státní dopravce ale odmítá, že by vagóny na této lince byly nezpůsobilé k provozu. Kvůli předcházení podobným případům vyslaly na sever Čech vlastního technika.

V úterý 30. srpna přijel ranní spoj z Prahy do Děčína mírně zpožděný, na necelých 130 kilometrech zvládl nabrat oproti jízdnímu řádu pět minut. K cestujícím se zprávy o současných potížích vlaků nedostaly. „Vůbec o žádných problémech nevíme. Snad to pojede normálně, jak má. Pokud by nejelo, museli bychom jet jinak. Jak, to teď nevíme,“ reagoval mladý pár na děčínském nádraží. Čekal tu na jeden ze dvou přímých vlaků do Drážďan a Berlína, které denně nyní jezdí. Kvůli výluce na německé straně je totiž provoz omezený, další jede až o deset hodin později. Běžně tudy přitom jezdí patnáct párů vlaků denně.

V Děčíně opět Němci odmítli převzít vlak. Cestující si museli počkat

O tom, že v minulých týdnech hned čtyřikrát dojela souprava mezinárodního expresu jen do Děčína, neměli mladí cestovatelé tušení. Tentokrát by se alespoň do Německa dostat měli, tento vlak si německé dráhy totiž v úterý přebraly až v Bad Schandau. Měli tedy více štěstí než ti, kteří mířili do Berlína v neděli, kdy německá vlaková posádka odmítla vlak kvůli náklonu několika vozů převzít. Na nástupišti se tak v Děčíně rázem ocitlo asi 300 lidí. Sice mohli jet za několik desítek minut osobním vlakem, do něj se ale vejde jen přibližně 200 cestujících.

Kontrolu ze strany německých drah přitom neprovádějí lidé, kteří by k tomu měli potřebná oprávnění a znalosti. Převzetí soupravy totiž závisí na libovůli vlakového personálu. Ten si obejde celou soupravu, do aplikace si poznamená čísla jednotlivých vagónů. Podle české posádky se žádné podrobnější kontroly ze strany jejich německých kolegů nekonají.

Chyba na německé straně

Podle vyjádření Českých drah předchozí odmítnutí převzetí souprav nebylo vždy oprávněné. „Německé vlakové čety odmítly převzít soupravy i kvůli údajným závadám, které se zpětně nepotvrdily,“ reagoval náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Například v neděli odstavené vozy prošly technickou prohlídkou v dílnách Českých drah, vážením a přeměřením. „Zjištěné technické parametry jsou plně v souladu s technickými normami a předpisy pro údržbu. Jednalo se tedy o chybné vyhodnocení technického stavu vozidel,“ dodal náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis Michal Kraus.

Český národní dopravce přijal opatření v podobě rozsáhlejších kontrol vozů v pražském depu a přemístění záložních vozů z jiných dep. Situaci mu ztěžuje i skutečnost, že část vozů je odstavena na plánované revize u ŽOS Vrútky, ale termíny jejich údržby opravce prodlužuje až na násobky plánovaných lhůt. Vozy, které už měly dávno jezdit, tak stojí stále ve slovenských dílnách, mimo jiné kvůli opožděným dodávkám brzdových komponentů od firmy Knorr.

Do požárem zasaženého Českého Švýcarska míří prvních sto milionů korun

Aby se podobným nejasnostem, které komplikují cestování mezi evropskými metropolemi stovkám lidí, v budoucnu předešlo, vyslaly České dráhy do Děčína svého vlastního technika. Ten má přímo na místě posoudit sporné případy a rozhodnout, zda vlak může pokračovat ve své cestě do Německa, nebo musí zůstat v Česku. V sousední zemi totiž EuroCity jezdí výrazně rychleji než v tuzemsku, až 200 kilometrů za hodinu. Na českých kolejích mohou kvůli legislativním omezením nanejvýš 160 km/h.

Pokud cestující velké zpoždění nebo zrušení spoje potká, mají podle evropského nařízení nárok na odškodnění. Podle webu Českých drah dosáhne vratka 50 procent z ceny jízdenky, podmínkou je, že její cena v mezinárodní přepravě musí dosáhnout alespoň osmi eur. „Jestliže jste nemohli pokračovat do své cílové stanice téhož dne kvůli zpoždění, odřeknutí nebo zmeškání přípojného vlaku, máte nárok na návrat do vaší výchozí stanice nebo na alternativní přepravu do místa, ve kterém leží cílová stanice,“ uvádí České dráhy na svém webu. Tedy například jinou veřejnou dopravou nebo taxíkem. Pokud to není možné, poskytne železniční dopravce ubytovací voucher.