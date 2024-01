Od pondělí 8. ledna začíná v Německu týden protestů, jehož hlavní hybnou silou jsou nespokojení zemědělci, kterým se nelíbí změny v daňových úlevách. Plánují blokovat především nájezdy na dálnice, protest se dotkne i některých silnic. Akce se tak může týkat také českých řidičů cestujících do Německa.

Problémy budou mít především ti, kteří budou chtít najet na dálnice v Německu, ty budou zablokované zemědělskou technikou. Naopak sjezdy z nich by měly být podle v neděli dostupných vyjádření německého zemědělského svazu průjezdné. Zároveň bude zajištěn také průjezd policie, hasičů nebo záchranek. Protestující zemědělci připravili protesty i přímo do velkých měst, například do Drážďan nebo Torgavy. Je tak možné, že nebude v provozu ani městská hromadná doprava. Hraniční přechody do Česka by pak měly být volně průjezdné.

K protestu zemědělci se snaží připojit také extrémistická hnutí a strany jako je Freie Sachsen nebo Alternativa pro Německo. Od jejich účasti se zemědělský svaz distancuje a vyzývá účastníky protestů, aby si je nenechali od extrémistů vzít a demonstrace probíhaly v klidu.

Další rána pro dopravu po Německu a i mezi Českem a Německem by mohla přijít ve středu. Během víkendu totiž začaly prosakovat informace, že od středy plánují stávkovat také zaměstnanci Deutsche Bahn, kteří požadují vyšší platy a kratší pracovní dobu.