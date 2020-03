Nejrůznějších stezek využívají především Němci mířící za levnějšími nákupy. „Chodí si nakupovat především lacinější alkohol a cigarety,“ popsal situaci na nejsevernější české hranici starosta Dolní Poustevny Robert Holec, který požádal obchodníky ve městě, aby německé klienty nyní neobsluhovali. Zcela pak uzavřeli velké stánky na výjezdu z města, u nichž zastavovali především Němci.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Své zkušenosti má s porušováním zákazu vstupu do Česka také Anna Lahučká, která má v Poustevně obchod s potravinami. „Přišel ke mně německý zákazník, ale odmítla jsem jej obsloužit. On se jen divil proč. Naopak čeští zákazníci za to byli rádi,“ řekla Deníku Lahučká.

Holec se snaží dostat informaci o uzavření hranic také mezi německé občany. Jeho sebnitzký kolega by měl požádat německou policii o to, aby se zaměřila i na jiná místa, než jsou oficiální přechody, a zastavila lidi ze Saska ještě dříve, než hranici do České republiky překročí.

Lidé ale chodí i opačným směrem. Cesty do Německa podnikají hlavně lidé mající práci v Sebnitz, které tvoří s Dolní Poustevnou souměstí. Za nelegální překročení hranic přitom hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun. Pokud by daný člověk zavlekl do Čech nakažlivou nemoc, může mu v souvislosti se stavem nouze hrozit až osmiletý pobyt za mřížemi.

První postihy za překročení státní hranice jsou už na dohled. Tento týden totiž přímo v centru Dolní Poustevny policisté zastavili skupinku tří Němců, všechny tři poslali do správního řízení.

Uhlídat klikatící se státní hranici na Šluknovsku je téměř nemožné. Do její ostrahy se tak pustili také příslušníci speciální pořádkové jednotky, policisté v civilu označení páskou a místní dobrovolní hasiči.

Ti pomáhají policistům především svou znalostí terénu. Na hranice jsou totiž posíláni policisté z celého kraje, kteří místní krajinu neznají. Naopak hasiči vědí, kudy lidé běžně nejčastěji přes hranice chodí. Jedna vyšlapaná pěšina tak vede například hned podél trati mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz. Cesta po ní je daleko méně náročná než přes město, není totiž potřeba sestoupit do údolí a následně vyjít na kopec.

Hasiči občas narazí při své službě i na kuriózní případy. „Na jedné louce jsme narazili na paní, která šla na hranice předat psa své dceři, která žije v Německu a pomáhá jí s jeho hlídáním,“ popsal neobvyklý zážitek velitel družstva hasičů Martin Červený. Nakonec se podařilo domluvit s policisty, že si ženy mohou psa předávat přímo na hraničním přechodu a nemusí se drápat na louky vysoko nad městem.

Ve středu jezdil velitel Červený spolu se svým kolegou podél města na předem vytipovaná místa. Jedním z nich je louka, ze které je vidět na velkou část hranic. Pokud vidí, že přes ni někdo míří, obrátí se na policisty.

Turisté ze zahraničí chodí také na oblíbená místa v Českém Švýcarsku. „Tu a tam nějakého německy mluvícího turistu naši strážci vidí. Ale je to zcela marginální záležitost v porovnání s počty zahraničních turistů v jiných letech v tomto období,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov s tím, že hlídání státní hranice nepatří mezi kompetence strážců přírody. Proti lidem, kteří ji nelegálně překročí, tak nemohou zasáhnout. V nitru národního parku navíc většinou není ani signál pro mobilní telefony, takže se nemohou ani operativně obrátit na policii.