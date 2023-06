/VIDEO/ Pátý den na útěku ze zoo v Děčíně je dvojice makaků chocholatých, zbytek devítičlenné tlupy se chovatelům již podařilo chytit. Největší problémy nyní zoologické zahradě dělají neukáznění lidé, kteří chodí na Pastýřskou stěnu ve snaze vidět opice v lese. Někteří jim dokonce nosí i ovoce, čímž odchyt komplikují.

Pracovníci zoo se snaží chytit uprchlé makaky, mimo zoo jsou ještě dvě opice. | Video: Zoo Děčín

Zoologové z děčínské zahrady od prvního dne opičího útěku spoléhají na to, že makaky zpět domů přivede hlad. To se u většiny tlupy také splnilo. Ve čtvrtek 15. června se podařilo odchytit do klece, ve které bylo nastražené ovoce, čtyři zvířata. V lese ale stále zůstávají další dvě, jeden makak se pohybuje stále po Pastýřské stěně, ve čtvrtek večer se dokonce vrátil na chvíli i do zoo, kde jej viděli na dětském hradě. Druhý se pohybuje v okolí Škrabek. Na jednu z místních zahrad proto zoo umístila po dohodě s majiteli odchytovou klec, do které se jej bude snažit nalákat na jídlo.

Snahu chovatelů ale velmi často hatí obyvatelé města. Nejen, že chodí na Pastýřskou stěnu na procházky, ačkoliv je zoo žádala, aby si do doby odchytu všech makaků našli jiné vycházkové místo, ale navíc jim nosí i jídlo. Například za stromem, na kterém opice byla, pracovníci zoologické zahrady našli mísu s ovocem. „Chápeme, že opice ve městě je senzace, ale pokud nebude mít klid, nikdy se nám ji nepodaří odchytit. Prosíme, nezdržujte se v místě výskytu,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Zároveň apeluje, aby lidé dodržovali zákaz krmení opic a nekomplikovali tak chovatelům práci.