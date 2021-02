Letos v lednu na Děčínsku policisté vyšetřovali 122 dopravních nehod. Podle předběžných statistik nejvíce karambolů způsobili řidiči v lednu od 12 do 16 hodin.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Hned po obědě mezi 12. až 14. hodinou vyjížděli ke 22 nehodám a od 14 do 16 hodin k 24 nehodám. Jinak během dne od 4 hodin ráno až do večera do 20. hodiny byla nehod evidována zhruba polovina oproti popolednímu času. V noci v rozlehlém děčínském okrese za celý měsíc evidovali od 20 hodin do rána do 4. hodiny ranní celkem jen 8 nehod.