Vybavená ordinace, vstřícný přístup radnice. To čekalo mladého zubaře Jana Kmínka, když si otvíral praxi v České Kamenici. Právě toto město patří mezi ty, které se snaží dávat lékařům nejrůznější pobídky, zpravidla v podobě zařízených ordinací. V nedávné minulosti se tak podařilo Kamenici zajistit novou dětskou lékařku nebo rentgen. „Za hodinu se mi online registrovalo 500 lidí, tisíc za den a během prvního týdne jsem měl zájem o registraci od 2000 pacientů. To už jsem musel registrační systém vypnout,“ popisuje ohromný zájem o nově otevřenou ordinaci Jan Kmínek. Ten se rozhodl po dokončení vysoké školy vrátit zpátky na sever Čech, pochází z nedalekého Děčína. V Praze je podle jeho názoru zubařů dostatek, na Děčínsku je ale podle něj možné více pomáhat. Mezi absolventy je přitom výjimkou. Z pěti studentu stomatologie ze severu Čech v jeho ročníku se zpět vrátili pouze dva. „Jakmile si někdo otevře praxi jinde, případně nastoupí do jiné ordinace, později se nejspíš už do svého regionu nevrátí,“ myslí si mladý zubař.

Velký nedostatek stomatologů trápí i Šluknovsko, problematický je také jejich věk. Velká část z nich je již v důchodovém věku, a tak se mohou kdykoliv rozhodnout odejít do penze. Pokud by se k takovému kroku rozhodlo více lékařů najednou, zhroutilo by se poskytování zdravotní péče v daném oboru v celém regionu. Na to dlouhodobě upozorňují jednotliví starostové i Sdružení pro rozvoj Šluknovska, jehož členem je všech osmnáct obcí ze Šluknovského výběžku. Nového zubaře tak díky pobídce sehnali také v Krásné Lípě. Také v tomto městě, stejně jako v Kamenici, připravili pro nového stomatologa vybavenou ordinaci.

Přestože se v posledních letech několik nových ordinací objevilo, stále nestačí pokrýt poptávku přímo v regionu. Lidé tak musí jezdit i poměrně daleko. „Já jezdím až do Ústí nad Labem, blíž jsem nikoho nesehnal. Dneska do této ordinace jezdíme celá rodina včetně mojí maminky,“ popsal svou situaci Tomáš Secký z Varnsdorfu. V každém větším městě tak chybí hned několik zubařů, jejich nedostatek se bude navíc v dalších letech ještě prohlubovat. „V Kamenici by byl potřeba určitě ještě jeden zubař, spíš dva. V regionu by se jich hodilo mnohem více,“ dodal Kmínek. Nedostatek zubařů se netýká velkých měst a především Prahy, kde jich je podle Kmínka spíše nadbytek. Drtivá většina absolventů vysoké školy totiž zůstává v hlavním městě.