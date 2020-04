Před šesti týdny schválili děčínští zastupitelé podání žádosti o souhlas s jejich zrušením. Dnes křešická jednotka dobrovolných hasičů pomáhá zvládat následky koronavirové epidemie. Pomáhá třeba s rozvozem nákupů pro seniory.

Právě senioři jsou v souvislostí s epidemií COVID-19 nejohroženější věkovou skupinou. Aby nemuseli tak často chodit z domovů, pomáhají jim dobrovolníci, mezi které v Děčíně patří také hasiči z Křešic. „Rozváží klientům obědy nebo nákupy. Denně na tom stráví přibližně dvě hodiny. Pomáhají také, když je potřeba přestěhovat něco těžkého. Navíc jako hasiči mají i více možností než my,“ ocenila zapojení hasičů koordinátorka dobrovolníků Doubravka Dostálová z Dobrovolnického centra Slunečnice.

Své dobrovolné hasiče využívá v posledních týdnech řada obcí. Starají se právě o nejstarší spoluobčany, případně mají na starosti rozvoz roušek nebo dezinfekcí. To dělají například v Krásné Lípě. „Kromě běžných nákupů nebo dovozů obědů jsme schopni lidem také vyzvednou léky, pokud nám pošlou na mobilní telefon elektronický recept,“ vyjmenoval další možnosti pomoci hasičů velitel křešického družstva Petr Tobiáš.

Jeho jednotka chtěla od počátku pomáhat. Nemá ale potřebné kapacity ani zkušenosti na to, aby vše organizovala sama. Spojila se proto se Slunečnicí, která má kromě koordinace dobrovolníků na starosti shromažďování jednotlivých požadavků. Ty pak následně přiděluje jednotlivým dobrovolníkům. Dnes se tak tým Slunečnice společně se svými spolupracovníky stará o několik desítek seniorů, kteří potřebují pomoci.

Než mohli ale křešičtí hasiči vyrazit pomáhat, museli si sehnat auto, se kterým by mohli nákupy nebo obědy rozvážet. To jim nakonec poskytl jeden z děčínských prodejců automobilů, vyřešit se podařilo také pojištění auta. Poprvé tak vyjeli minulý týden v úterý. „Jezdíme ve svém osobním volnu, takže se postupně prostřídáme. Není to klasický výjezd, takže nás na to nemusí zaměstnavatel uvolňovat,“ řekl Petr Tobiáš, který dělá v děčínské nemocnici na ARO.

Kromě toho také křešičtí hasiči postavili u děčínské nemocnice vyhřívaný velkokapacitní stan, který mají v trvalém užívání od sdružení Medic Děčín, jež se zabývá první pomocí. Zajišťuje například zdravotníky na nejrůznější společenské nebo sportovní akce či vyučuje první pomoc. „Křešičtí hasiči jsou s Medicem personálně hodně propojení, já v něm dělám ředitele. Takže mají souhlas s tím, aby stan používali i při výjezdech,“ doplnil Tobiáš.

Ale ani provozování stanu se neobešlo bez problémů. Krátce po spuštění vytápění totiž odešel naftový agregát, který ho má na starosti. V tu chvíli se ale ukázala síla sociálních sítích. Během několika hodin se totiž podařilo díky sponzorskému daru zajistit náhradní plynový zdroj i plynové láhve s pohonnými látkami.

O možném zrušení křešické jednotky dobrovolných hasičů se mluví už několik měsíců, rozhodující je názor Hasičského záchranného sboru, který musí se zrušením jednotky souhlasit. Na únorovém jednání děčínské zastupitelstvo kývlo na podání žádosti o souhlas se zrušením křešické jednotky, která má totiž ročně ze všech čtyř děčínských jednotek nejméně zásahů, což vyplývá z jejího zařazení v systému protipožární ochrany. V tom je jako takzvaná pětková jednotka, přičemž za jedničkové jsou považované profesionální a následně se další řadí podle významu. Ty pětkové slouží především jako záloha při živelních katastrofách či jiných mimořádných událostech. Jako je například epidemie koronaviru.