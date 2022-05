Kolize na Šébru mají obdobný scénář - řidič nezvládne zatáčku a skončí v příkopu nebo dokonce ve stromu. Silnice I/9 je hlavní spojnicí Šluknovského výběžku se středními Čechami a Prahou. Denně po ní projedou tisíce aut včetně těžkých kamionů, které míří do průmyslových zón na Šluknovsku a především přes Rumburk do Německa.

Mezi Jiřetínem pod Jedlovou na Děčínsku a Svorem na Českolipsku jsou hned tři rizikové úseky. Podle údajů České asociace pojišťoven se na tomto horském úseku za poslední dva roky stalo 33 dopravních nehod. Mnoho z nich neskončilo jen potlučenými plechy, zranilo se při nich dvacet lidí. „Svou roli může hrát několik faktorů. Jedním z nich je i to, že silnice vede přes hory a lidé při sjezdu z horizontu, kdy ještě není silnice upravená, svoje schopnosti přecení,“ říká odborník na bezpečnost v dopravě Jan Pechout.

Jeho slova potvrzují údaje o příčině nehod. Na děčínské straně kopce je to totiž nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. V zimě stačí chvilka vytrvalého sněžení a silnice se stává do příjezdu sypačů jen těžko sjízdnou. Své o tom vědí především řidiči kamionů, kteří mají problém s prudkým stoupáním od Jiřetína pod Jedlovou.

Dalším důvodem pak může být i psychika řidičů. „Na celém úseku není mnoho míst vhodných pro bezpečné předjíždění. Někteří řidiči se proto mohou při vidině pomalé a dlouhé jízdy za kamiony snažit předjíždět na ne úplně dobrých úsecích. Je tam relativně kvalitní povrch, který může svádět k rychlé jízdě,“ nabízí další vysvětlení Pechout.

Bohaté zkušenosti mají se zásahy na silnici mezi Jiřetínem a hranicemi kraje také varnsdorfští hasiči, kteří jsou jako jediní v regionu vybaveni autem s hydraulickou rukou. Krajské operační středisko je tak posílá k řadě nehod, kdy je potřeba vyprostit auto vylétlé mimo silnici. „Letos jsme měli výrazně méně výjezdů, protože byla mírná zima,“ přibližuje poslední rok velitel dobrovolných hasičů z Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Přímo na Děčínsku nemá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které silnici spravuje, pro letošní rok připravené žádné změny. Pustilo se ale do přebudování nebezpečné křižovatky na českolipské straně kopce, kam často jezdili i záchranáři z Ústeckého kraje. Vznikne zde nový velký kruhový objezd, zároveň ŘSD vyvede dopravu pomocí obchvatu ze Svoru mimo zastavěné území. Vyhne se tak kromě jiného nepříjemné zatáčce uprostřed obce.

Další podobně rizikové místo je zatáčka v Ludvíkovicích na silnici směrem na Kámen. V té došlo během posledních dvou let k 11 nehodám, při kterých se 11 lidí zranilo. I zde má velký vliv na nehodovost počasí, k bouračkách totiž dochází často ve chvíli, kdy začne pršet nebo sněžit. „Snadno se to podcení, protože ta zatáčka hodně vynáší. Hlavní problém je ale podle mne v řidičích,“ myslí si starosta Ludvíkovic Jiří Šturma o nejproblematičtějším místě v obci, kterým vede jedna z hlavních tras do Národního parku České Švýcarsko.