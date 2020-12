Poté co ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pondělí oznámila, že od soboty 5. prosince se povolují návštěvy v sociálních službách, rodiny seniorů a dalších klientů, kteří v domovech žijí, zajásaly. Po téměř dvou měsících, kdy v zařízeních platil zákaz návštěv, se totiž se svými blízkými mohou opět setkat. Ne všechny domovy to však už tuto sobotu umožní.

Vláda navíc stanovila několik podmínek. Návštěvník bude muset mít nasazen minimálně respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu. Při příchodu bude nutné doložit maximálně 48 hodin starý negativní test na covid-19 nebo doklad o prodělání infekce v posledních 90 dnech. Testovat návštěvy antigenními testy by podle Maláčové mohli i zaměstnanci samotných domovů, přičemž by jim stát práci i testy následně uhradil.

S tím ale někteří ředitelé domovů nesouhlasí. Patří mezi ně například Jana Černá z Domova pro seniory U Pramene v Lounech, kde oslabenému personálu v těchto dnech pomáhá také šest příslušníků armády. „Pokud návštěvy vláda povolí, nemohu je zakázat. Jsme ve fázi, kdy se s tím musíme vyrovnat. Vše bychom zvládli, tedy kromě testování návštěv. Vůči tomu se budu ohrazovat a testovat nebudeme. V domově poskytujeme služby klientům a ne třetím osobám. Nemáme dostatek lidí, personál má svých povinností dost,“ vysvětlila ředitelka s tím, že v případě, že návštěvy přijdou s vlastním negativním testem nebo dokladem o prodělání covidu, za svými příbuznými mohou.

Jak bude systém návštěv probíhat, zatím ladí v roudnickém Domově důchodců. „Zatím nemáme dané podmínky. Otázkou je také testování návštěvníků. Jeden antigenní test stojí kolem 200 korun a nemáme jasné stanovisko, kdo a jak nám je proplatí. Otevírat domov pro návštěvy proto zatím v nejbližších dnech nebudeme,“ uvedla ředitelka Lenka Nová a doplnila, že od soboty 21. listopadu mají v domově zřízenou speciální návštěvní místnost. Ta je rozdělená průhlednou přepážkou z plexiskla a zamezuje přímému osobnímu kontaktu a šíření viru.

„Návštěvy tuto možnost hojně využívají. A jelikož máme hodně klientů, mohou se tu setkat na 20 až 30 minut, aby se dostalo na všechny. I když je tato forma neosobní, je pro seniory důležitou psychickou podporou. Být tak dlouho bez možnosti kontaktu s blízkými je pro ně velmi těžké,“ dodala Lenka Nová.

Velmi přísné podmínky návštěv seniorů nastavuje nyní litoměřická farní charita, která provozuje Domov na Dómském pahorku a Domov svaté Zdislavy. „O víkendech a svátcích to rozhodně nepřipustíme, protože tu máme omezený počet zdravotních sester a personálu, který by se mohl návštěvám věnovat a kontrolovat je. Budeme mít vyčleněné jen určité hodiny ve všedních dnech,“ sdělila ředitelka Karolína Wankovská.

Podle ní také není jasné, jak by mělo testování návštěvníků probíhat. Zařízení totiž zatím nesmí pro tento účel použít antigenní testy, které má k dispozici od pojišťoven. „Pokud nám vláda povolí používat stávající testy, budeme používat je, což by bylo nejjednodušší. Další možností je, že si příchozí přinesou vlastní potvrzení o negativním testu nebo o prodělaném covidu. V případě, že si budeme muset pořídit vlastní testy, budou si je návštěvy platit ze svého,“ nastínila ředitelka.

Před samotným příchodem do obou zařízení farní charity bude nutné se telefonicky objednat. Setkání budou možná jen ve společenském sále nebo v jídelně, kde budou přítomni i zaměstnanci, kteří dohlédnou na dodržování hygienických opatření. Počet lidí, kteří smějí v jednu chvíli seniora navštívit, bude omezený pouze na dva. Podmínkou bude také respirátor třídy FFP2, pokud host nebude mít vlastní, bude si ho moci v domovech zakoupit.

Takto přísná pravidla farní charita nastavila, aby co nejvíce zamezila případnému rozšíření viru. Na rozdíl od jiných zařízení, se mu totiž covid-19 vyhýbá a vlna nákazy tam neproběhla.

„Neumím si představit, že v době vánočních svátků a volna odpadne personál a koronavirus se rozšíří mezi naše klienty,“ poznamenala Karolína Wankovská. Podobně jako v roudnickém domově mohou rodiny a blízcí seniorů na Dómském pahorku využít návštěvní místnost, kde jsou odděleni skleněnou stěnou. Ta zůstane funkční i v době postupného obnovení návštěv.

Návštěvy v zařízeních sociální péče vláda zakázala 9. října kvůli rychlému šíření koronaviru původně na dva týdny. Zákaz později prodloužila. Tento pátek má také skončit pravidelné týdenní testování klientů v domovech. Vyšetření pracovníků na koronavirus v pravidelných intervalech by se mělo provádět do konce nouzového stavu, tedy do 12. prosince.