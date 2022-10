Stejně jako v pondělí, i v úterý se prezident věnoval při své návštěvě Děčínu, když zavítal do továrny Chemotex v Boleticích. Několik desítek zaměstnanců děčínské chemičky čekalo v úterý dopoledne na prezidenta v jedné z hal boletického továrního areálu. Stejně jako novináři museli i oni projít bezpečnostní kontrolou u ochranné služby. Podobně jako o den dříve měly prostor především dotazy z publika. Oproti pondělí, kdy se lidé při setkání pod děčínským zámkem zajímali především o politické otázky, v Chemotexu padaly dotazy většinou na volnější témata. „Už nechci psát další knihy, je to dost těžká práce. Dvě jsem napsal, vyšlo také několik knih rozhovorů. Abych se pochlubil, Jak jsem se mýlil v politice byl bestseler roku. A to je další důvod, proč nechci psát další knihu. Třeba by nebyla tak úspěšná. Každý autor je trochu ješitný,“ přiblížil zaměstnancům chemičky, proč už se do další literární tvorby neplánuje pustit.