Posedmé a naposledy. „Je to má rozlučková návštěva,“ řekl Miloš Zeman při příjezdu do Ústeckého kraje, kde je od pondělí 17. října na dvoudenním výjezdu. „Loučím se touto návštěvou s 32 let trvajícím politickým životem,“ potvrdil, že se jedná o závěrečnou návštěvu v roli prezidenta.

Ústecký region je současnou hlavou státu vůbec nejnavštěvovanější. Loučí se s ním dnes v Děčíně, Lukavci a Třebívlicích.

Další knihu už nenapíšu, je to těžká práce, řekl Zeman v děčínském Chemotexu

V Děčíně začal druhý den návštěvy v 10.45 hodin, kdy Miloš Zeman zamířil do firmy Chemotex, která se zabývá chemickou výrobou. V jejím sortimentu je mnoho výrobků od tekutých mýdel až po průmyslovou chemii.

Prezident Miloš Zeman navštívil děčínskou firmu ChemotexZdroj: Deník/Alexandr Vanžura„Je pro nás velkou ctí, že do naší firmy přijede prezident republiky,“ uvedl jeden ze spolumajitelů firmy, Josef Urbánek mladší. V této společnosti hlava státu pohovořila nejen s vedením, ale také se zaměstnanci.

Po 11. hodině se prezident přesunul do Lukavce na Litoměřicku, který získal titul Vesnice roku. Právě proto si jej prezident vybral pro svou návštěvu. Na místo přijel ve 12.35, přihlížela asi padesátka místních. "Máme velkou radost z této návštěvy. Je to pro nás velká čest a vyznamenání za práci, kterou tady děláme," řekl starosta Lukavce Tomáš Šenfeldr.

Starosta Lukavce Tomáš Šenfeldr k návštěvě prezidenta Miloše Zemana.

Miloš Zeman se v Lukavci setkal s vedením obce, viděl tamní zámeček, v jehož atriu proběhlo setkání s občany a v němž zároveň sídlí i obecní úřad. Převzal dárky včetně těch, které vyrobily děti z lukavecké mateřské školy. "Moc vám děkuji," byl z dětské návštěvy nadšený prezident.

"Obdivuji, že pan starosta dokázal sehnat dvacet milionů na opravu zámečku, kde vzniklo jedenáct sociálních bytů a je tam i úřad. Slíbil jsem mu podporu i s dalšími plány," uvedl Zeman. Pochválil vedení obce, které chce ve zbytku zámku vybudovat například zázemí pro hasiče a jejich muzeum. Mluvilo se také o energetické krizi nebo o problémech Terezína s chátrajícími bývalými kasárnami.

Došlo ale i na osobnější témata. Prezident prozradil, že na odpočinku bude hodně číst knihy, sledovat historické pořady v televizi a také chce trávit čas v přírodě. Například v Lánské oboře. V dobrém rozmaru Zeman vtipkoval s občany. Těší se prý, až oslaví své osmdesátiny a devadesátiny. Prozradil také, že už ho přešlo nechutenství, které ho před časem trápilo.

Nelíbí se vám vláda? Můžete demonstrovat, můžete stávkovat, řekl Zeman v Děčíně

Jedna z otázek mířila na to, koho bude volit při prezidentské volbě. "Jestě si vyberu. Repertoár je široký. Budu volit ty, kteří už za sebou něco mají. Nikoliv ty, kteří chtějí naskočit do prezidentského vlaku a když se jich zeptáte, co mají za sebou, tak odpoví 'sice nic, ale teprve ti to ukážu'," řekl Zeman.

Po besedě s občany odjel na oběd, podávala se vinná klobása.

Prezident země už obec Lukavec jednou navštívil. Tehdy to byl prezident Československa Ludvík Svoboda a od té doby uplynulo už 51 let. S Alexanderem Dubčekem a ministrem zemědělství navštívili zdejší kravín.

Lukavec je Vesnicí roku. Místním vadí jen zápach blízké chemičky

Dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje hlava státu zakončila ve vinařství v Třebívlicích, kde se konala tisková konference. I tady byl prezident plný energie. "Děkuji za pozvání. Tato návštěva měla trochu nostalgickou podobu. A já jsem velmi rád, že proběhla, jak proběhla," rozloučil se s Ústeckem Miloš Zeman. "Jsem velmi rád, že se mi vrátila chuť do života. Po drobné zdravotní komplikaci, kterou jsem měl a po které mě někteří hyenističtí senátoři málem pohřbívali, doufám, že i ve svém starobním důchodu si zachovám tuto zdravotní úroveň," poznamenal prezident.

Zmínil také, že kdyby věděl, že Putin zaútočí na Ukrajinu, byl by jeho postoj k Rusku jiný. Nikdo to ale podle něj nemohl tušit.

Na otázku, zda chce ještě něco v politice dokázat, odpověděl, že umění je vědět, kdy skončit. "Je mi 78 let a i když jsem se díky bohu a lékařům uzdravil, tak mám pocit, že jsou i hezčí věci, než politika. Například knihy, které jsou mojí celoživotní vášní," uzavřel Miloš Zeman.

Program v regionu

Během prvního dne návštěvy Miloš Zeman zavítal do Ústí nad Labem, kde se na hejtmanství setkal nejen s nejužším vedením kraje, ale také diskutoval s krajskými zastupiteli. Řekl jim svůj názor na požár v Hřensku, energetickou krizi, přál by si také větší expanzi labské plavby. Vedení kraje pochválil za jeho přístup k energetické krizi, přípravu projektu Gigafactory a za proběhlé rekultivace.

Poté Miloš Zeman poobědval se starosty Českého Švýcarska a s hasiči zasahujícími při obřím požáru v Hřensku.

Prezident Zeman dorazil do Ústeckého kraje. Loučí se s politickým životem

Následně se prezident přesunul do Děčína, kde nejprve na magistrátu pobesedoval s vedením města, poté se přesunul na setkání s občany na děčínské nábřeží. Dorazily zhruba dvě stovky příznivců Miloše Zemana, které mu při příjezdu zatleskaly. Mluvilo se opět o požáru v Českém Švýcarsku, ale také o současné politické situaci. Zeman mimo jiné vyzval ke zrušení Senátu.

Během návštěvy prezident dostal od hejtmanství velký dárkový koš s regionálními produkty, v Děčíně pak originální vázu se znakem města. Naopak hlava státu předala hejtmanovi hodinky Prim ze zvláštní prezidentské edice s nápisem „Pravda vítězí!“.

Poprvé Miloš Zeman v roli prezidenta přijel do regionu, tehdy konkrétně do Ústí nad Labem a Bíliny, v říjnu 2013. Poté několikrát navštívil prakticky všechny kouty Ústeckého kraje. Současná návštěva je poslední proto, že Zemanovi končí jeho druhé funkční období. To se uzavře 8. března 2023, už v lednu se budou konat prezidentské volby.