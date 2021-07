V Družstevní ulici voda natekla předminulý víkend do několika desítek domů, ničila zahrady, zatápěla sklepy. „Vzalo mi to všechno v přízemí, garáž, sklep plný bahna. Ještě teď se mi chce brečet,“ říká premiérovi Babišovi Antonín Zelín, který bydlí v této části Děčína již desítky let. Podobné řádění živlů přitom ještě nezažil.

Jeho dům, stejně jako jeho sousedy, vyplavil nenápadný drobný Bělský potok. „Je otázka, jestli se experti nezamyslí nad tím, zda nezkapacitnit podobné potoky, které vypadají neškodně. A když přijde déšť, dělají obrovské škody,“ řekl premiér.

Podle Babiše by mohl obcím zasaženým velkou vodou pomoci stát, podobně jako se tomu stalo nedávno na jižní Moravě po průchodu tornáda. Kromě Moravy a Ústeckého kraje se jedná také o sousední Liberecký kraj, kde zaplavila voda některé obce ve stejný den jako ty na Děčínsku. „Nyní musíme zmapovat škody, požadavky jsou na stovky milionů. Nejvíce na opravy cest a další infrastruktury. Na to musí peníze zabezpečit ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí,“ uvedl premiér Babiš s tím, že se na to vláda musí rozpočtově připravit.

Jen v Dolní Poustevně, která je nejvíce zasaženou obcí, výrazně překročí dvacet milionů korun. Jak řekl starosta Robert Holec před několika dny, posudek mluví o potřebě 16 milionů korun jen na opravy mostů a silnic. Ročně přitom Poustevna běžně hospodaří s 40 miliony.

O státní pomoc, stejně jako o tu krajskou by měli zájem i v Děčíně. „Hledáme cesty, jako pomoci zejména u poškozené infrastruktury, protože to je prvořadá záležitost města. S panem premiérem jsme se domlouvali, že pro tyto případy má ministerstvo pro místní rozvoj dotační fond,“ řekl během premiérovy návštěvy primátor Děčína Jiří Anděl (ANO). Do jednání s ministerstvem chce město vstoupit ve chvíli, kdy bude mít přesnou představu o škodách a bude jasno, které stavby bude možné opravit a které bude nutné postavit znovu. V tuto chvíli má magistrát již hotové statické posudky, škody na obecním majetku půjdou podle Anděla do desítek milionů korun. Přesnou částku zatím ale Děčín neví.

Z Děčína pak vyrazil premiér do Rumburku do nemocnice. „Vypadá to tu jako na nádraží,“ řekl při pohledu na zašlou fasádu nemocnice a zmínil možnosti financování a programy připravené pro zdravotnictví. Největší zařízení svého druhu na Šluknovsku potřebuje vybudovat urgentní příjem, počítá se také s dostavbou stávající budovy. Lužická nemocnice ale na podobnou injekci marně čeká přes sliby řady nejvyšších politiků již mnoho let. Momentálně ji trápí především nedostatek personálu, kvůli kterému bude muset na víkend uzavřít chirurgii.

Přívalové deště udeřily na Děčínsku v sobotu 17. července, zasáhly hned několik obcí. Kromě Bělé jsou velké škody na silnicích a cestách v Dolním Žlebu, v Dolní Poustevně kromě poničené infrastruktury voda vytopila i desítky domů. Podobně na tom byla i nedaleká Lobendava. V její části Severní byly dokonce některé domy vyplavené podruhé během pouhých tří týdnů. Poprvé se do nich voda dostala poté, co praskly bobří hráze na Lučním potoku.