Venku mimo zoologickou zahradu v Děčíně se pohybují už pouze 2 dvouletí samci. Zbytek devítičlenné tlupy primátů je po nechtěném útěku zpět. Doma je od čtvrtka už také vůdce celé skupiny, alfa "táta" makak. A ten by mohl být lákadlem pro zbylé dvě opice, které se stále pohybují mimo výběh někde na svobodě v lesoparku v sousedství zahrady. Pracovníci zoo uvedli, jak se mohou dostat zbylí právě tito dva uprchlí makakové zpět.

Mládě makaka chocholatého v děčínské zoo. | Foto: Zoo Děčín

"Tím, že se podařilo odchytit do klece alfa samce a alfa samici, sázíme na to, že by je tito mohli hlasovou komunikací nalákat přímo do expozice. Nechali jsme jim otevřená vrata ve venkovním výběhu. Nebo opět zafunguje odchytová klec," informovala zoo na své facebookové stránce. Lidé do zoo volají, že opice viděli venku.

Past s potravou pro uprchlé makaky v Děčíně zafungovala, hlásí zoo

Místa upřesňují podle jejich aktuálního pohybu. Pracovníci zvířecí zahrady o venkovním pohybu primátů vědí i po své linii. "O makakovi sedícím na sloupu na Škrabkách víme, v téhle situaci ale není odchyt možný," uvedli například během včerejšího dne. "Prosíme ho opravdu nekrmit, aby měl důvod se vrátit k zoo," nabádají veřejnost.

"Dejte mu prostor na návrat," vzkazují s ohledem právě na možné přivolání zbylých uprchlíků ze strany alfa samce a samice z celé tlupy. Ty už jsou od čtvrtka po odchytu doma.

Zdroj: Alexandr Vanžura, zdroj ZOO Děčín