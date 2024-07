Filmaři se vrátili do Děčína natáčet seriál Limity. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Nový seriál natáčený pro Českou televizi Limity natáčí filmaři pod vedením režiséra Petra Zelenky již několik týdnů v Ústeckém kraji. Nyní se s celým štábem vrátili opět do Děčína, kde natáčeli na Masarykově náměstí.

Filmový a divadelní specialista na sondy do lidského nitra i současné společnosti Petr Zelenka se tentokrát zaměřuje na téma ekologického aktivismu. Háma hraje severočeského podnikatele z oboru likvidace odpadu, který se proti své vůli stane ikonou ekologických protestů skupiny Limity růstu. Ty inspirovali skuteční aktivisté sdružení pod názvem Limity jsme my. O zápletku se stará generační konflikt mezi otcem a synem, ale i manželská zrada. „Ekologické téma zpracovávám jako rodinné téma,“ naznačuje svůj tvůrčí přístup Zelenka. Podle něj je názor na ekologii nejen mezigenerační téma, když způsobuje neshody i napříč jednou generací.

Limity se odehrávají v regionu a také se tu z většiny točí. S výjimkou povrchového dolu Jiří na Sokolovsku. S výběrem lokalit týmu pomohla Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Vytipovávali jsme desítky lokací od univerzitní půdy, základní školy, parku nebo textilky v Jiřetíně. Točili také v děčínské nemocnici, kde byli moc spokojení,“ popisuje šéfka kanceláře Bára Hyšková.

Štáb Petra Zelenky má natáčení osmidílného seriálu Limity v Ústí nad Labem, na Litoměřicku a dalších místech rozložené do pětašedesáti dní. „Poslední klapka by měla padnout na začátku srpna,“ prozradila Dominika Marie Juklová z České televize. Na obrazovky by měl nový seriál vstoupit příští rok.

Mohlo by vás také zaujmout: Podívejte se, jak funguje urgentní příjem v děčínské nemocnici