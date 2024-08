„Stop! Tu sanitku tam máte?“ ptá se během středečního natáčení svého nového filmu Chica Checa režisér Šimon Holý. Jen co se ozval povel k akci, se totiž v dálce rozhoukala sanitka, jejíž sirénu zaznamenaly i citlivé filmařské mikrofony. „To je v pohodě, složím to z těch dvou záběrů,“ hlásí zvukařka. Spolu s celým štábem se pohybují v Rumburku a jeho nejbližším okolí již několik týdnů, čeká je také natáčení v Klatovech nebo ve Francii.

Chica Checa je příběhem o ženě, která hledá smysluplnou náplň druhé poloviny jejího života. „Rozpadá se jí dům, maminka je v LDN, syn v zahraničí, který všem říká, že pracuje ve Francii jako bankéř, ale ve skutečnosti dělá něco jiného. A vesnice má naprosto jasno, co by měla dělat se svým životem. I díky tomu, co se jí v životě děje, zjišťuje, že její život nakonec bude trochu jiný, než čekala,“ říká režisér Šimon Holý, který se po filmařském place pohybuje za pomoci francouzských holí. Při cvičení v posilovně mu totiž na nohu spadlo cvičební náčiní a poranilo mu ji.

Jednu z hlavních rolích v novém filmu Chicha Checa hraje také Jan Cina. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Do hlavních rolí matky a syna obsadil Holý Pavlu Tomicovou a Jana Cinu. „U Honzy jsme to věděli hned, protože málokdo v Česku je tak talentovaný pohybově a zpěvem a zároveň je to tak skvělý herec,“ měl režisér jasno o obsazení hlavní mužské role. S Pavlou Tomicovou již Holý v minulosti točil. Jak přiznává, zkoušel i jiné herečky. „Ale když jsme viděli, jak spolu s Honzou fungují… Je hrozně hezké na place vidět, že už k sobě nyní mají skutečný vztah,“ dodá Šimon Holý.

Vzájemné dobré vztahy si pochvalují i oba protagonisté. „Honzík je pro mne úplné zjevení. Jak lidsky, tak profesně. To, že jsme si sedli jako lidé, je pro film velmi důležité. Už teď ho mám tak ráda, že jsem říkala, že si jej adoptuji. Takže moje děti musí počítat s tím, že mají třetího sourozence,“ říká se smíchem Pavla Tomicová, která si pochvaluje jak scénář, tak celý štáb pracující na nejnovějším filmu Šimona Holého.

S případnou adopcí by adoptivní syn Jan Cina souhlasil. „Zároveň bych řekl, že jak tu trávíme spoustu času, tak se ten vztah už stává i partnerským, někdy se stávám jejím otcem, ona mou dcerou. Ve filmu ale dodržujeme roli. Ale ta symbióza je opravdu velká,“ pochvaluje si spolupráci s Pavlou Tomicovou Jan Cina. Ten si užívá tři týdny natáčení na Šluknovsku nejen přímo před kamerou, ale i ve volném čase. Každý den před natáčením si totiž chodí zaběhat a poznává tak různá zákoutí města. „V okolí je spousta známých. Je skvělé, že vyběhnete z náměstí v Rumburku a jste v přírodě, na kopečku jsem objevil kostel. Doufám, že objevím ještě další místa dál okolo Rumburku,“ těší se z poznávání nových míst Jan Cina.

Jednu z hlavních postav nového českého filmu Chica Checa ztvárnila Pavla Tomicová. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

V posledních letech mohli vidět Šluknovsko filmoví diváci na plátnech například ve filmu Bourák, který se odehrává v imaginárním Šlukdorfu, tedy v kombinaci Šluknova, Rumburku a Varnsdorfu. Natáčení filmů v regionu podporuje také krajská samospráva, která pro filmaře vyčlenila padesát milionů korun. „Natáčení nového filmu v lokacích Ústeckého kraje a ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje potvrzuje správnost rozhodnutí rozjet dotační program Filmové vouchery financovaný z Operačního programu Spravedlivá transformace. Zájem filmařů o náš region roste, takže tu nejen vznikají zajímavá umělecká díla, ale také se podporují lokální podnikatelé, kteří filmařům dodávají své služby,“ zhodnotil náměstek hejtmana pro kulturu Jiří Řehák.