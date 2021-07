Ochránci přírody každoročně vynosí z přírody desítky tun odpadků, které tam nechali turisté. Národní parky proto nyní s podporou ministerstva životního prostředí spouštějí kampaň, ve které dávají odpadkům stejná jména jako rostlinám nebo zvířatům.

Nedopalek smrdutý, plechovkovice nápojová nebo konzervice ostrá. To jsou jen některé fiktivní druhy, které využívají české národní parky v kampani Není zvěř jako zvěř. Kromě Českého Švýcarska se do ní zapojují také Krkonoše, Šumava a Podyjí.

„Viditelnou komunikací tématu všudypřítomných odpadků chceme návštěvníky povzbudit k tomu, aby své odpadky z přírody odnášeli zpět a případně je sebrali i po druhých,“ vysvětlil ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Kampaň, která navazuje na úspěšný loňský projekt z Krkonoš, bude možné vidět především na internetu. Národní parky se zaměří na sociální sítě, vzniknou videoblogy s tématikou odpadků v přírodě, do osvěty se zapojí influenceři. V menší míře pak budou její součástí i plakáty s vyobrazením odpadkových druhů. Setkat se s ní budou moci lidé také ve velkých městech.

Na ně se nezaměřuje správa národního parku náhodou. Podle dat, která mají od mobilních operátorů, pochází právě z velkých měst velká část návštěvníků. „Například u výletníků, tedy jednodenních turistů jich je 32 procent z Ústeckého kraje a dvacet procent z Prahy. Mezi vícedenními návštěvníky je téměř čtvrtina z hlavního města,“ vysvětluje zaměření kampaně mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Celoplošný problém

Podle jeho slov jsou odpadky v přírodě celoplošný problém, netýká se pouze národních parků. Jen z Českého Švýcarska vynosí každoročně tuny odpadků, které v lesích někdo pohodil nebo ztratil. Část přinesla do národního parku voda říčky Kamenice nebo dalších potoků. I ty nechává správa vysbírat. „O úklid se starají naši strážci nebo dobrovolníci, kteří s námi spolupracují. Spoustu dobrovolníků ale podchycené nemáme. Ti jdou do lesa a odnesou z něj mnohdy pytel plný nepořádku. Moc rádi bychom jim poděkovali, ale nemáme jak,“ dodal Salov. Kromě toho si správa národního parku najímá na úklid nejfrekventovanější tras úklidovou firmu. Bez její práce by například cesta k Pravčické bráně velmi brzy připomínala veřejnou toaletu plnou ubrousků a kapesníčků.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce se tlak na českou přírodu v posledních letech stupňuje. Patrné to bylo především loni v covidovém roce, kdy lidé neměli tolik možností cestovat do zahraničí. Například v Českém Švýcarsku stoupla během prázdninových měsíců návštěvnost meziročně o pět procent. „Legislativně posilujeme pravomoci stráže přírody a připravujeme novelu zákona, která by měla přestupky vůči ochraně přírody citelněji postihovat. Ale především a hlavně chceme s návštěvníky našich přírodních krás mluvit a vysvětlovat pravidla chování, a to hned,“ vysvětlil Brabec.