Správa národního parku se proto domluvila s dopravní fakultou ČVUT, aby společně nalezli řešení této složité situace. ČVUT pak bude spolupracovat i s drážďanskou univerzitou, aby se dopravní problémy podařilo vyřešit v Labských pískovcích na obou stranách hranice.

„Občas je to u nás strašné. Třeba na jaře byly louky plné obytných aut. Spousty lidí míří také na vyhlídku na Belveder,“ vylíčila Michaela Dopitová z Labské Stráně. Právě tato obec patří dlouhé roky mezi nejvíce zasažené dopravou. Její nevýhodou je, že nemá na svém území žádné velké parkoviště, a tak lidé odstavují auta, kde jen mohou. Nebo spíše tam, kde nemohou. Například na loukách, jednu z nich nedávno sjezdili účastníci srazu veteránských vozidel. Přesto se ale letos v Labské Stráni situace částečně zlepšila. Příjezdová cesta vedoucí až přímo k Belvederu je totiž uzavřená, řidiče o tom informují značky už v několik kilometrů vzdálených Arnolticích.

Právě řešení složitých dopravních situací by měla vzejít ze spolupráce správy národního parku a dopravní fakulty ČVUT. „Tuto problematiku je složité uchopit. Proto jsme požádali právě dopravní fakultu, která s ní má bohaté zkušenosti,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov s tím, že se bude jednat o mnohaletý projekt. Jako první přijde na řadu analytická část, při které ČVUT zmapuje situaci v regionu. Doposud totiž chybí tvrdá data, závěry se doposud opíraly jen o domněnky. „Analýza musí být vždy prvním krokem. Obce nám tak říkají, kde subjektivně mají problémy. Kromě toho již monitorujeme legální i nelegální odstavné plochy,“ popsal první část řešení dopravy Ondřej Smíšek z děčínské dopravní fakulty ČVUT. První výstupy by se v praxi mohly uplatnit během příštího roku.

Do projektu by se měla zapojit také drážďanská univerzita tak, aby se podařilo vyřešit dopravní problémy na obou stranách hranice. I Saské Švýcarsko totiž trápí příliš mnoho aut. „Následovat by měl velký přeshraniční projekt nabízející rychlá i dlouhodobá řešení. Ta rychlá spočívají například v tom, že turisté budou mít už před příjezdem do regionu díky datům jasno, kde mohou nechat své auto,“ přiblížil další postup Smíšek. Podle jeho slov budou muset návštěvníci Českého Švýcarska počítat s tím, že v budoucnu se bude například na více místech vybírat parkovné. Dnes za odstavení auta zaplatí jen ve Hřensku, na Mezní Louce a v Jetřichovicích.

Jak rychle bude vybraná opatření možné uvést v život, zatím není jasné. „Bude potřeba zajistit financování. A bude také třeba vyvážit zájmy jednotlivých obcí. Každopádně je to běh na velmi dlouhou trať,“ dodal Salov.