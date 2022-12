Podle Jurečky je potřeba dopracovat zásady péče o lesy v národním parku včetně nastavení protipožárních opatření. Jedním z hlavních témat přibližně dvouhodinového jednání bylo zpřístupnění stezek, které jsou uzavřené od letního požáru. To se týká především Gabrieliny stezky na Pravčickou bránu a soutěsek na řece Kamenici. „Harmonogram prací bychom si měli říct do konce roku. Následně podle něj postupovat podle toho, jak budeme schopni jednotlivé kroky plnit. Velký úkol pro ministerstvo životního prostředí vidím ve zrychlení geologického průzkumu a připravit kroky pro sanační práce,“ řekl Jurečka s tím, že nyní není možné přesně říct, kdy by k otevření v současnosti uzavřených tras mohlo dojít.

Řeší se úhrady škod

Podle ministra ještě nejsou dořešené úhrady škod obcím a podnikatelům. Právě v případě podnikatelů upozorňuje obecně prospěšná společnost České Švýcarsko na to, že ubytovatelé museli i během požáru, kdy měli nuceně zavřeno, platit své zaměstnance. Tyto náklady společnost vyčíslila na 14 milionů korun.

„To je jeden z úkolů, které musím probrat se svými kolegy ve vládě, aby se tyto sliby naplnily,“ uvedl Jurečka s tím, že je potřeba znovu i prostřednictvím dotací nastartovat cestovní ruch. A to i za výhodnějších podmínek, než je obvyklé, tedy především formou nižší spoluúčasti obcí. To by mohlo být jasné do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Jurečka chce také obnovit a posílit hasičskou techniku v regionu.

Pro Petra Kříže to bylo první velké setkání se starosty ve funkci ředitele správy národního parku, jejího vedení se ujal po odvolaném Pavlu Bendovi 1. prosince. „Území národního parku je ve složité situaci. Bavili jsme se o tom, jak pomoci s rozvojem obcí, ale zároveň jít za dlouhodobým cílem národního parku, tedy obnovou přirozených ekosystémů,“ sdělil po jednání Kříž. Se starosty se domluvil na jednotlivých setkáních, ale i na pravidelných poradách, které by se mohly konat jednou za čtvrt roku v podobném formátu, jako se konalo úterní setkání.

Jednotlivé cesty se bude správa snažit otevřít alespoň po úsecích tak, jak to umožní průběh sanací a zajištění bezpečnosti pro turisty. Na některých místech se počítá také s tím, že budou spuštěné dočasné alternativní trasy.

Rázné a konstruktivní

Podle starosty Krásné Lípy a předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jana Koláře bylo úterní jednání rázné a konstruktivní. „Končilo se tím, že pan ministr zadával s termíny konkrétní úkoly na určité materiály, které je potřeba ze strany pana ředitele připravit. To je pro nás dobrá zpráva,“ konstatoval Kolář, který ocenil, že se jednání uskutečnilo se všemi starosty najednou.

Dříve se konala separátní jednání s jednotlivými obcemi. Starostové také chtějí obnovit průchodnost území, kterou snížily popadané stromy po kůrovcové kalamitě, případně po požáru.

Jednání se zúčastnil také Petr Hladík, kterého chce Marian Jurečka prosadit do čela ministerstva životního prostředí, vedení by se měl ujmout v lednu. S jeho jmenování má prozatím kvůli korupční kauze v Brně problém premiér Petr Fiala. Hladík policií z ničeho obviněn nebyl, v jeho kanceláři ale kriminalisté udělali prohlídku. Premiér tak chce vyčkat s jeho jmenováním do doby, než se vše vyjasní.

„Petr Hladíka jsem s sebou vzal proto, aby se podobná schůzka nemusela v lednu opakovat s novým ministrem. Aby byl nejen u samotné debaty, ale také u dohody o jednotlivých termínech, aby byla zajištěna kontinuita,“ obhajoval vicepremiér a předseda KDU-ČSL Jurečka přítomnost Hladíka.