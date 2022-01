Právě zastávky by se proměny mohly dočkat nejdříve. Podle hřenského starosty Zdeňka Pánka jim chce dát obec jednotný vizuální styl, podobně jako je tomu například v nedalekých Jetřichovicích. Právě s jejich tvůrcem Hřenští nyní jednají o tom, jak by nové zastávky ve Hřensku, na Mezní Louce a na Mezné mohly vypadat. „Představa je taková, že bychom obložili pozinkované konstrukce zastávek dřevem. Hotové bychom to chtěli mít už letos, záleží ale samozřejmě na financích,“ vysvětlil Pánek.

Zastávky na Mezní Louce čeká ještě další změna. Jejich současné umístění často turisty mate a nevědí, do kterého autobusu mají nastoupit. Vznikne zde proto nový záliv pro autobusy u informačního centra, do kterého se přesune zastávka od parkoviště. Nově by tak autobusy měly stavět v jednom směru před hotelem Mezní Louka, v druhém u infocentra. „V tomto ale obec nehraje žádnou roli, protože se nejedná o obecní pozemky. Bude se muset dohodnout jejich majitel s obecně prospěšnou společností nebo se správou parku,“ doplnil starosta Hřenska s tím, že by u této zastávky měly vzniknout nové toalety. Jako veřejné záchodky prozatím lidem slouží přilehlé lesy, které jsou během sezóny plné kapesníčků.

Přívozem v Schöně na českou jízdenku? Kraj chystá jeho zapojení do DÚK

Komplexní dopravní řešení by pak měla přinést studie, kterou zpracovává dopravní fakulta ČVUT. „Vytvoření územní dopravní studie podpořil ve svém letošním rozpočtu Ústecký kraj. Bude vycházet z analýzy, kterou pro nás v loňském roce udělalo ČVUT,“ vysvětlil mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Jedním z témat dopravní studie bude také pohyb pěších turistů po regionu. Ti museli velkou část loňské sezóny chodit při cestě z Mezní Louky do Hřenska po frekventované silnici. Chodník, který jinak běžně využívají, odnesla červencová blesková povodeň. Pokud vše půjde dobře, měli by opět chodit po stezce pro turisty. „Turistický chodník už opravujeme. Trochu trvalo, než jsme se dohodli s vlastníky technické infrastruktury, která pod nimi vede,“ doplnil Salov.

První novinka čeká na turisty mířící do Českého Švýcarska od začátku tohoto roku. Od ledna se do systému Dopravy Ústeckého kraje zapojil i přívoz mezi Hřenskem a Schönou, pro cestu vlakem do Hřenska tak stačí jen jedna krajská jízdenka. Na samotné nádražní budově na německé straně Labe přitom i po desítky let zůstával nápis Schöna – Herrnskretschen (Hřensko), který tak opět dává smysl.