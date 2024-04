Varnsdorfské náměstí E. Beneše by mělo projít plánovanou celkovou rekonstrukcí. Parkovací stání se ze středu posunou na okraj, centrum města by se tak mohlo proměnit v přívětivější místo pro setkávání, trhy, společenské i kulturní akce. Vznikne také nový vodní prvek, který se má stát dominantou.

Náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu | Foto: Tomáš Secký

Řidiči by měli na nově zrekonstruovaném náměstí parkovat po obvodu plochy a střed tak zůstane čistě prostorem pro různé aktivity nebo posezení. „Právě proto by zde měl být nově i vodní prvek, který by se měl stát dominantou. Měl by zvýšit atraktivitu prostoru, živost a nabídnout osvěžení v horkých letních dnech,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Město se rozhodlo hledat podobu nového vodního prvku poprvé v novodobé historii oficiální veřejnou architektonicko-výtvarnou soutěží. A to proto, že se jedná o samotné centrum a jeho nová podoba by tak měla zůstat další desítky let. Soutěž vedení Varnsdorfu nedávno vyhlásilo, soutěžní podmínky a zadání připravil městský architekt Jan Hrouda podle zavedených standardů České komory architektů. Soutěž je tak anonymní a otevřená, přihlásit se tedy může kdokoliv, především sochaři, architekti a další umělci.

Návrhy posoudí koncem června porota soutěže, která je složená z většiny nezávislých odborníků. „Vítězný návrh by měl být následně podrobně doprojektován a začleněn do celkového plánu rekonstrukce náměstí,“ doplnil Secký.

Všechny návrhy odevzdané v soutěži, nejen ty vítězné a oceněné, představí pravděpodobně na podzim plánovaná výstava a prezentace průběhu soutěže. „Věříme, že zvolený postup přinese kvalitní a krásné řešení nového vodního prvku, který nám všem zpříjemní pobyt v centru, stane se dominantou náměstí a budeme na něj moct být třeba i hrdí,“ dodal městský architekt Jan Hrouda.

Porota soutěže

• David Mateásek, městský architekt Kolína

• Vladimír Balda, architekt a pedagog FA TUL

• Richard Loskot, umělec

• Martina Forejtová, krajinářská architektka

• Markéta Bromová, architektka

• Jan Šimek, starosta města

• Jiří Sucharda, 1. místostarosta města

• Martin Musílek, ředitel Městského divadla Varnsdorf

• Jaroslava Křivohlavá, krajinářská architektka a zastupitelka města

• Jaroslav Beránek, vedoucí Odboru správy majetky a investic

