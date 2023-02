Velké vášně vzbudilo poslední jednání zastupitelstva, kdy Skalický opozici vyhrožoval, že jejich tvrdá diskuze bude mít dopad na personální složení komisí rady. „Diskuze na zastupitelstvu není naše PR. Číst si materiály před jednáním by mělo být prací každého zastupitele. Pokud jsou nejasné a chybí v nich informace, tak je logické, že se ptáme,“ reagoval na výtku Skalického směrem k opozici lídr ODS Martin Kubš.

Skalický Deníku řekl, že se po lednovém jednání ptal úředníků i kolegů z vedení města, zda jsou nyní materiály pro zastupitele připravované odlišně oproti předchozímu volebnímu období. „Bylo mi řečeno, že je zpracovávají naprosto stejně. Tedy dříve stejná kvalita vyhovovala a nyní nevyhovuje? Bylo by lepší takové body prohlasovat a nepřepracovat je po mnohdy relevantních připomínkách?“ zeptal se Skalický, podle jehož názoru bylo stažení některých bodů vstřícným krokem směrem k opozici. To, že by ukončil neoprávněně diskuzi, odmítá. Stejně jako to, že by opozici vyhrožoval.

Degradace lokální politiky

Dopis primátorovi podepsalo dohromady jedenáct opozičních zastupitelů. „Degradoval lokální politiku na prosazování vlastního ega a zveřejňování jeho extremistických názorů staví naše město do neakceptovatelné situace,“ napsali primátorovi s tím, že podle jejich názoru poškozuje dobré jméno Děčína, se kterým má podle opozice „neformálně pramálo společného“.

„Nemáme důkaz o tom, že ANO v Děčíně zmanipulovalo volby. Ale co když to tak je? A co když pan Skalický není Děčíňák?“ ptal se s nadsázkou a odkazem na poslední Skalického kontroverzní vyjádření ohledně prezidentských voleb Martin Kubš.

Náměstek děčínského primátora Skalický zpochybnil volby

Výhrady k chování Skalického má také primátor Jiří Anděl, který se přímo na jednání zastupitelstva za jeho chování omluvil. V pondělí po zastupitelstvu s ním měl dvouhodinové jednání, v úterý jednali další hodinu. „Bavili jsme se o tom, jak to dělat lépe. Takový styl rozhodně neodpovídá tomu, o čem jsem mluvil na začátku volebního období. Tedy že budeme zakopávat příkopy mezi koalicí a opozicí,“ řekl Deníku Anděl. Ten svého náměstka vyzval k větší zdrženlivosti. Zároveň se také sejde zastupitelský klub ANO, který se bude fungováním vedení města zabývat.

Opozice chce ještě před únorovým jednáním zastupitelstva, které je naplánované na 23. února, sladit společný postup. Zda navrhne Skalického odvolání, zatím není jasné. Současná koalice má v zastupitelstvu šestnáct hlasů, opozice jedenáct.