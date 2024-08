Makety mají pomoci zemi bránící se před ruskou agresí ošálit útočníky a ochránit cenná letadla. Poprvé se makety objevily na veřejnosti před týdnem na zbrojním veletrhu DALO v Dánsku, kde se objevila maketa letadla s ukrajinskými výsostnými znaky.

Podle webu czdefence.cz jsou první kusy již na Ukrajině, samotná firma toto nijak nekomentovala. Podobně jako jiné makety, je i F-16 vypracovaná do nejmenších detailů. Právě díky tomu působí děčínské makety velmi důvěryhodně a jsou schopné nalákat útočníky.

"Nejen sociální sítě oběhla fotografie nafukovacího modelu stíhacího letounu F-16 Fighting Falcon, který mnozí na první pohled měli za skutečný. Jednalo se však o výrobek původem z Česka s cílem odlákat nepřítele. Nafukovací F-16 je dílem české společnosti Inflatech," píše CZ Defence.

Vyzkoušená obrana

Pro Ukrajince nepůjde o novou taktiku, nepřítele se snaží nalákat na falešné tanky, děla nebo obrněný vozidla od počátku války v únoru 2022. Využívají dokonce napodobeniny i samotných vojáků. Díky tomu se jim daří chránit zdraví a životy, ale také cennou techniku, především tu západní, kterou Ukrajinu spojenci zásobují již třetím rokem.

Takto například Rusové zasáhli minimálně jednou raketou za šest a půl milionu dolarů, tedy přibližně za 150 milionů korun, atrapu HIMARS, jejíž cena se pohybuje nanejvýš v desítkách tisíc euro. „Byla to asi první větší premiéra naší nafukovací F-16. Na místě jsme ukázali její hlavní výhody včetně rychlého vybalení jedním člověkem, který i takto velkou atrapu zvládne rozbalit sám, a to do 10 minut,“ řekl pro CZ DEFENCE ředitel firmy Vojtěch Fresser.