Stovky milionů korun investuje v posledních letech Správa železnic do oprav infrastruktury. Nejnovější dokončenou rekonstrukcí je oprava mikulášovického dolního nádraží. Další opravy jsou v běhu nebo přijdou v nejbližších měsících.

Dolní nádraží v Mikulášovicích dostalo moderní podobu. Oprava začala loni v březnu a vyšla na 138 milionů korun. „Cestující zde mohou využívat zvýšená nástupiště. Nové zabezpečovací zařízení zase zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo také několik železničních přejezdů,“ shrnula mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Dolní nádraží je regionálním dopravním uzlem. Jezdí z něj vlaky na Rumburk, přes Dolní Poustevnu dále na Německo a na Panský. Pro cestující je nejvíce patrná změna na nástupištích. Ta jsou nově zvýšená a jejich hrana navazuje na dveře přijíždějících nízkopodlažních vlaků. Odpadlo tak především pro starší nebo hůře pohyblivé lidi náročné nastupování do vysokých vlaků, jež měly donedávna dveře desítky centimetrů nad sypaným nástupištěm.

„Příchod k vlakům je plně bezbariérový, cestující se dostanou na poloostrovní nástupiště přes centrální přechod, který bude zabezpečený výstražnou signalizací,“ uvedla Friebová. Na železniční stanici je také kompletně nové osvětlení nástupišť a mobiliář, jako jsou lavičky nebo odpadkové koše. Rekonstrukcí prošel rovněž nádražní informační a orientační systém pro cestující. Vedle staničního rozhlasu přibyla také digitální informační tabule s odjezdy vlaků. Velká část rekonstrukce zasáhla především do práce železničářů, kterou jim výrazně ulehčila a posunula je tak do 21. století.

„Dosavadní ruční přestavování výhybek nahradilo nové zabezpečovací zařízení. Tím se výrazně zkrátila doba nutná pro křižování vlaků,“ upřesnila mluvčí Správy železnic.

Při opravě mikulášovického nádraží myslel správce infrastruktury také na bezpečnost řidičů. Na železničním přejezdu v obvodu stanice a na silnici III/2674 mezi zastávkami Vilémov u Šluknova a Horní Poustevna doplnila výstražné kříže světelná a zvuková signalizace. „Je tam poměrně velký provoz. Po této silnici totiž jezdí hodně lidí do práce do Vilémova do Stapu nebo do Dolní Poustevny,“ popsala starostka Mikulášovic Miluše Trojanová. Právě v těchto dnech navíc dochází k rekonstrukci přejezdových konstrukcí na příjezdové komunikaci k nádraží a na hlavní silnici mezi Mikulášovicemi a Vilémovem.

Opraví výpravní budovu a most

Stavební ruch na dolním nádraží neutichne ani v příštích měsících. Správa železnic se totiž ještě letos pustí do opravy staniční budovy. „Realizaci opravy výpravní budovy v Mikulášovicích předpokládáme od května do listopadu letošního roku. Náklady budou 8,5 milionu korun,“ doplnila Friebová. Dohromady tak investice do dolního nádraží přesáhne 145 milionů.

Do další velké opravy se pustili železničáři před několika týdny jen pár kilometrů od Mikulášovic. Správa železnic totiž na konci února podepsala smlouvu na rekonstrukci mostu ve Vilémově. Z dnešního přemostění zůstanou jen pilíře, ocelová konstrukce se kompletně vymění. Správci kolejí původně zvažovali, zda most jen neopravit, nakonec se ale kvůli technickému stavu rozhodli pro celkovou rekonstrukci. Důvodem je hlavně výrazné oslabení konstrukce korozí. Nechají také otryskovat žulové pilíře, na kterých stojí.

Oproti původním předpokladům se ale rekonstrukce výrazně prodraží. Předpokládané náklady měly dosáhnout 173 milionů, po soutěži Správa železnic za opravu zaplatí 217 milionů korun. Kvůli obnově bude most zcela neprůjezdný od začátku října do konce listopadu, kdy bude vyměněna celá mostní konstrukce. Po tuto dobu budou jezdit místo osobních vlaků autobusy.