Velkou rekonstrukci nádraží v Benešově nad Ploučnicí chce letos v říjnu zahájit Správa železnic (SŽ). Kromě vzhledu se promění i využití. Nově by zde měla být část městského úřadu a policejní služebna. Oprava by měla vyjít na více než 70 milionů korun, SŽ nyní hledá stavební firmu, která se do rekonstrukce pustí. Pokud půjde výběrové řízení i samotná obnova podle plánu, hotovo by mělo být do konce příštího roku.