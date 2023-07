Nápad na nové zvony dostali v Mikulášovicích na Šluknovsku v roce 2021, tedy přesně sto let poté, kdy do zvonice zvedli zvony nahrazující ty zabavené během první světové války. „Tehdy u toho byl můj pradědeček jako člen Velikonočních jezdců a Velikonočních pěvců a moje prababička jako členka Spolku katolických žen. Takže jsem ani nemohl jinak než se toho také zúčastnit, je to jen o sto let později,“ vypráví Roman Klinger. Ten se jako předseda Spolku Nixdorf, což je německé pojmenování Mikulášovic, zasadil o vznik dvou zvonů, které o víkendu posvětil generální vikář Martin Davídek.