Hned několik výluk se chystá v příštích dnech na železnici na Děčínsku, všechny budou na trati Děčín - Benešov nad Ploučnicí - Rumburk.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

V pondělí 11. a úterý 12. května od 8 do 14.55 hodin bude uzavřen úsek z Rybniště do Rumburku. Ve středu 13. a ve čtvrtek 14. května se pak uzavře úsek mezi Chřibskou a Rumburkem, vždy od 8 do 15 hodin. V pondělí 18. a úterý 19. května od 7.40 do 14.15 hodin pak bude uzavřen úsek mezi Jedlovou a Rumburkem. Po dobu výluky bude v dotčených úsecích místo vlaků jezdit náhradní autobusová doprava.