Na Šluknovsko se vrátila vlčí smečka. Prozradila ji fotopast

Šluknovsko - Několikačlenná smečka vlků obecných se po letech vrátila na sever Čech. Vlky zachytily fotopasti v severozápadní části Šluknovska u Lipové, Lobendavy a Dolní Poustevny. Kolik zvířat se nyní v lesích pohybuje, ukážou laboratorní výsledky odebraných vzorků exkrementů.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Opětovný výskyt vlčí smečky na Šluknovsku potvrdil Lukáš Žák, který se monitoringem psovitých šelem ve Šluknovském výběžku zabývá.



„Šestičlenná smečka tu byla až do poloviny roku 2014. Ze záhadných příčin pak zmizela a od té doby až do loňského roku se tu pohybovala pouze jedna fena. To, že to bylo jedno zvíře, se ukazovalo jak na genetice, tak i na fotopastích. Teď se po letech objevila původní smečka,“ přiblížil situaci Žák.

POČET ZVÍŘAT POZNAJÍ ZE VZORKŮ

Kolik vlků se v lesích Šluknovska pohybuje, ale zatím není jasné. Odebrané vzorky trusu nyní analyzují v laboratoři. „Čeká se na výsledky, takže nedokážu říct přesné číslo. Odhaduji, že to může být od 4 do 6 zvířat,“ dodal Žák.

To, že se vlci pohybují ve Šluknovském výběžku, není žádnou novinkou. Výskyt vlků tu odborníci potvrdili už v roce 2012. Vlci obecní k nám přišli přes hranice z Německa, kde se vyskytuje přibližně dvacítka smeček o několika zvířatech. Do Šluknovska to tak neměli daleko. Hohwaldská oblast, kde se vyskytují a podle níž smečka dostala název, totiž hraničí se Severní, částí obce Lobendava.

ŠELMY ZMIZELY MOŽNÁ I KVŮLI PYTLÁKŮM

„Vlci někdy zabrousí i do oblasti Brtníků, ale je to logické, protože ta zvířata mají poměrně velká teritoria,“ uvedl mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.



Za jejich nenadálým zmizením v roce 2014 může být podle něj i pytláctví. „Z nějakého důvodu tehdy velká část vlků zmizela. Dá se předpokládat nežádoucí zásah ze strany člověka,“ myslí si Salov.

Vlčí smečka se koncem roku 2015 objevila také okolo Rumburku. Loni v listopadu genetika potvrdila, že došlo k jejich křížení se psem. Ze spojení se narodila minimálně tři štěňata. Jejich matka pocházela ze smečky vlků, otcem byl pes.

„Poslední kříženec, který tam s největší pravděpodobností ještě pořád je, velikostí a charakteristikou odpovídá německému ovčáku. Má jak psí, tak vlčí znaky,“ uzavřel Žák.



I fotopasti v Krušných horách na Chomutovsku prozradily, že se sem vrátili vlci. Kvůli nedostatku informací a fotografií do hor začaly vyrážet takzvané Vlčí hlídky, které se snaží šelmy stopovat.