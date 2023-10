/FOTO, VIDEO/ Několik příštích měsíců musí řidiči jedoucí z Děčína přes Jílové například k dálnici D8 počítat se zdržením. Probíhá oprava mostku na silnici I/13. Je to téměř v centru města. Instalovaná zde byla provizorní cesta přes vodu.

V Jílovém začala oprava mostku na průtahu městem. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

V pondělí 9. října stavaři vybudovali provizorní přemostění, po kterém budou auta jezdit v příštích týdnech. Rekonstrukce mostku přes potok je rozdělena do několika etap. „V této fázi montujeme provizorní most, který zabezpečí provoz na jedné části silnice,“ řekl stavbyvedoucí Miloš Červený ze společnosti Strabag, která má opravu na starosti.

Provizorní přemostění unese čtyřicet tun, stačí tak běžnému provozu včetně autobusů nebo kamionů. Podle původních plánů měli stavaři zbourat jen polovinu mostu, statická prohlídka ale ukázala, že je v mnohem horším stavu a bude nutné jej vyměnit celý. Ve spodní části při prohlídce totiž zjistili, že jsou v jeho kamenné části vypadané kameny a že jsou v mostě trhliny.

Podle Červeného by Strabag chtěl opravu stihnout do konce letošního roku, od Ředitelství silnic a dálnic má termín do konce února příštího roku. „Záleží ale na klimatických podmínkách. Železobetonové monolitické konstrukce totiž můžeme stavět do minus pěti stupňů Celsia,“ doplňuje Červený s tím, že pokud by začalo výrazně mrznout, bude nutné práce přerušit.