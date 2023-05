Tři týdny trvalo politickým stranám domluvit se na nové radniční koalici. Podle memoranda o spolupráci podepsaného ve středu 17. května ji budou tvořit ANO, Volba pro Děčín a Náš Děčín. Vznikla tak nejsilnější koalice v novodobé historii, má 18 hlasů z celkových 27 zastupitelů. V čele města zůstává Jiří Anděl z ANO, který bude mít čtyři náměstky. Jaroslav Foldyna z SPD rezignoval na místo náměstka ještě před začátkem jednání zastupitelstva.

Ondřej Smíšek, Jiří Anděl a Anna Lehká podepsali memorandum o spolupráci mezi hnutím ANO, Volbou pro Děčín a Našim Děčínem. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

O koalici jednaly všechny tři strany několik týdnů, trojblok byl variantou zmiňovanou od počátku vyjednávání. V nové radě města má pět členů ANO, po dvou si pak rozdělili menší koaliční partneři Volba pro Děčín a Náš Děčín. „Město bylo destabilizováno natolik, že bylo potřeba přistoupit k radikálnímu řešení. Dohodli jsme se, že uzavřeme memorandum o spolupráci do konce tohoto volebního období,“ řekl při podpisu memoranda primátor Jiří Anděl, který si pochvaluje především pohodlnou většinu, kterou nová koalice v zastupitelstvu má. „Síla většiny je natolik velká, že si můžeme dovolit komfort, že pokud někdo z koalice s konkrétním bodem souhlasit, podaří se nám jej i tak prohlasovat,“ zdůraznila i lídryně Volby pro Děčín a nová uvolněná náměstkyně pro sociální věci a životní prostředí Anna Lehká.

Nová rada města

ANO

Jiří Anděl – primátor

Václav Němeček - neuvolněný náměstek

Jitka Flachsová – radní

Jan Palička – radní

Radek Kudrnáč – radní

VPD

Anna Lehká – uvolněná náměstkyně

Martin Pošta – uvolněný náměstek

Náš Děčín

Ondřej Smíšek – uvolněný náměstek

Jakub Houška – radní

Během jednání o novém uspořádání se uvažovalo o tom, že bude jen sedm radních, to se ale nakonec VPD a ND prosadit nepodařilo. „Nakonec jsme se dohodli na devítičlenné radě. Je to výsledek vyjednávání, které nebylo jednoduché. Ale je to výsledkem kompromisu,“ řekl lídr Našeho Děčína a nový uvolněný náměstek primátora pro IT a rozvoj Ondřej Smíšek (ND). Počet radních, především těch uvolněných, kritizoval lídr ODS Martin Kubš. „Doposud nám stačili dva uvolnění náměstci, nyní budeme mít tři. Doposud jsme sice měli uvolněnou radní, ale její odměna je o něco nižší než u náměstka. Ono se hezky voličům říká, jak je potřeba šetřit, ale realita je pak jiná,“ řekl před zastupiteli Kubš.

Jeho kolega ze zastupitelského klubu Tomáš Brčák pak neúspěšně navrhl sloučit dva uvolněné posty náměstka v jeden. V nové radě tak bude uvolněný náměstek pro školství, sport a kulturu, kterým zvolili zastupitelé Martina Poštu (VPD) a uvolněná náměstkyně Lehká. Za Náš Děčín bude uvolněným náměstkem Ondřej Smíšek, za ANO neuvolněným náměstkem Václav Němeček. Dalšími radními budou Jitka Flachsová, Jan Palička, Radek Kudrnáč (všichni ANO) a Jakub Houška (ND).

Bývalá koalice ANO a SPD se začala rozpadat na březnovém jednání, kdy primátor Jiří Anděl úspěšně navrhl odvolat svého prvního náměstka Jana Skalického. O měsíc později pak Skalický navrhl odvolat primátora, ten ale tento pokus ustál. Oproti tomu zastupitelé odvolali další čtyři radní a rada města se tak stala neusnášení schopnou. Fakticky se tak dnes již bývalá koalice rozpadla, protože hlasy pro odvolání jednotlivých radních byly nejen z opozice, ale také z koaličních stran. Jak kdo hlasoval není jasné, o jejich odvolání se hlasovalo tajnou volbou.