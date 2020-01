Na desítky milionů počítá investice v tomto roce nejen Děčín, ale také menší města na Děčínsku a Šluknovsku. Nákladné opravy škol nebo kilometrů chodníků by si většinou nemohla dovolit bez dotací. Někde už je dostali, jinde na ně čekají.

Velké plány mají například v České Kamenici, kde bude letos největší dokončenou investicí oprava chodníků podél průtahové silnice na ulicích Dukelských hrdinů, Pražské a Děčínské. „Dohromady nás tato rekonstrukce vyjde na více než deset milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z IROP,“ uvedl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Ze stejného programu město zaplatí také nový přechod v Horní Kamenici nebo vybudování multimediální učebny fyziky ve škole. „Náklady dosáhnou přibližně šesti milionů korun. Protože podmínkou dotace je bezbariérovost, vybudujeme ve škole zároveň i výtah,“ doplnil Papajanovský.

Právě do školy by v budoucnu mělo jít nejvíce peněz. Město totiž připravuje projekt na její zateplení, výměnu oken a novou kotelnu, který by měl vyjít přibližně na 30 milionů korun. Kdy se Kamenice do velké opravy pustí, zatím není jasné. Záležet bude na tom, zda a kdy dostane dotaci.

Jen o deset milionů méně plánuje dát Česká Kamenice do zasíťování pozemků v lokalitě Skalka, ke které chce přivést také silnici. Po dokončení by zde mělo vyrůst až patnáct nových rodinných domků. Právě z prodeje parcel na jejich výstavbu město zaplatí úvěr, který si na zasíťování chce vzít.

Krásná Lípa v letošním rozpočtu žádné velké investice podobné té loňské dvanáctimilionové do vybudování nového sběrného dvoru nemá. Přesto připravuje rekonstrukce za desítky milionů korun. Tou největší by měla být oprava školy, která by měla stát přibližně 35 milionů korun. Zda letos začne, ale není jisté.

Město totiž žádá na opravu školy o dotaci. Pokud by se mu ji nepodařilo získat, ze svého rozpočtu by si tak nákladnou jednorázovou investici nejspíše nemohlo dovolit. „Jedná se o zastřešení části školního dvora, kde by měl vzniknout multifunkční prostor. V tom bude možné pořádat kromě jiného například nejrůznější setkání nebo promítání filmů,“ vysvětil krásnolipský starosta Jan Kolář s tím, že zároveň je potřeba udělat bezbariérové chodby a toalety.

Krásná Lípa žádá také o dotace například na vybudování nového parkoviště na Vlčí Hoře nebo nové veřejné osvětlení. To by mělo být možné podpořit prostřednictvím dotací určených na snižování světelného smogu v okolí národních parků. V letošním městském rozpočtu Lípa prozatím počítá se čtyřmi miliony korun na opravy silnic a chodníků nebo bytů.

Nejvíce peněz půjde letos do školství také ve Šluknově. „Jedná se o dokončení rekonstrukce školní tělocvičny. Kromě toho letos opravíme také školní jídelnu,“ přiblížila starostka Šluknova Eva Džumanová. Stejně jako v ostatních městech i ve Šluknově rozpočet počítá s běžnou údržbou silnic a chodníků. Opravdu velké peníze by ale do nejsevernějšího českého města mohly dotéct, pokud by radnice byla úspěšná se svými žádostmi o dotace. Ta největší se týká rekonstrukce historické pivovarské sladovny, která by měla vyjít na desítky milionů korun. Kromě toho město žádalo o příspěvek na rekonstrukci a prodloužení cyklostezky v Rožanech nebo dokončení chodníku na ulici E. Beneše.