Řada stavebních firem, strojírenských podniků, dopravců nebo hotelů v Sasku se neobejde bez českých zaměstnanců. Denně jich do sousední země jen z Děčínska jezdí stovky. Nyní ale část z nich zůstane doma. Vláda totiž v pondělí zpřísnila pravidla, kterými se musí řídit při přechodu hranic. Nově budou moci v zahraničí zůstat až tři týdny. Po jakémkoliv návratu ale budou muset do karantény.

Někteří přeshraniční zaměstnanci využili toho, že mohou odejít na nemocenskou. Jiní jsou pak v rámci takzvaného kurzarbeitu doma. Jedním z nich je i Jaroslav Vomáčka z Děčína, který pracuje v jedné strojírenské firmě v Königsteinu, necelých 15 kilometrů za hranicemi. „Zatím máme podepsaný kurzarbeit, takže vzhledem k tomu, že máme děti, tak budeme případně za 67 % platu doma,“ popsal současnou situaci Vomáčka. Nejhorší podle jeho názoru je, že nikdo neví, jak dlouho může tato situace trvat. Ani to, jak se bude vyvíjet.

Řada pendlerů si díky vyšším platům nějaké peníze našetřila. Teď se jim budou hodit. „Musím splácet hypotéky, živit rodinu. „Pokud mi to zdraví dovolí, tak si zatím najdu nějakou brigádu v Čechách,“ zmínil Vomáčka.

Dodal také, že se nediví tomu, že spousta lidí na pendlery nadává. Německo totiž jde především cestou testování a k výraznějším preventivním opatřením přistoupilo až během víkendu, kdy zakázalo shromáždění více než dvou lidí na jednom místě.

Na mnoho Čechů jezdících za hranice za prací hleděli Němci podezřívavě, když na veřejnosti chodili s rouškou přes obličej „U nás na firmě do kontaktu s ostatními Němci moc nepřijdeme. Ovšem problém vidím ve větších firmách a v nezodpovědnosti některých pendlerů,“ doplnil Vomáčka s tím, že jeho šéf jej vybavil respirátorem i dezinfekcí.

Za prací jezdí do Německa také Renata, v Sasku pracuje i její manžel. Hrozba karantény tak pro ně znamená velké nepříjemnosti. „Náš hotel už zavřeli. Podepsali jsme ale dohodu o kurzarbeitu, takže máme z čeho vyjít,“ popsala svou situaci Renata, která pracuje v jednom z hotelů v Bad Schandau. V dohodě má napsáno, že může platit až dvanáct měsíců. Může se tak věnovat své dceři, která chodí do páté třídy. Doma je také její manžel, který vaří v jiném hotelu v Saském Švýcarsku.

Pokud si čeští zaměstnanci práci za hranicemi udrží, mohou pobírat ještě další peníze. Na ty, kteří mají děti, se totiž vztahují i dětské přídavky, takzvané kindergeld. V současné době jde o 204 eur na nezaopatřené dítě.

O zpřísnění pravidel na hranicích jednala v pondělí odpoledne vláda. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula i ministr vnitra Jan Hamáček už o víkendu avizovali, že podají návrh na zrušení výjimky pro pendlery. Řada pacientů nově nakažených koronavirem jsou totiž právě lidé, kteří jezdí do zaměstnání do zahraničí. Především do Německa a Rakouska.