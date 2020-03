Konec nákupů v Německu, žádné vlaky přes hranice a velké problémy pro lidi jezdící za prací do sousední země. Přestože vyhlášení stavu nouze a omezení provozu na hranicích mnoho lidí očekávalo, drakonická opatření budou znamenat pro řadu obyvatel Děčínska velké starosti.

Velkou paniku vyvolalo oznámení především u lidí, kteří v Německu pracují. Podle nařízení vlády totiž bude možné překračovat státní hranice jen na několika vybraných přechodech a na základě výjimky. Tu by sice měli dostat lidé z Čech pracující v německém pohraničí, ale uzavřením nejbližších přechodů jim jsou výjimky prakticky k ničemu.

Na Děčínsku totiž bude možné legálně překročit hranice pouze v Jiříkově. Zavřený je tak přechod v Dolní Poustevně, oba přechody ve Varnsdorfu nebo ve Hřensku, který při cestách do Německa využívá velká část pendlerů z jižní části okresu Děčín. „Zatím jsou hranice otevřené, takže kontroly a pozdější dojezd do práce. A v hotelích je málo turistů, takže je moje žena v práci třeba jen tři dny v týdnu. Když nezavřou hranice, jsme v pohodě. Když ano, vůbec nevím, jak to bude,“ řekl Deníku Michal Podlaha z Děčína, jehož žena dojíždí za prací do Drážďan.

Velkou neznámou se stalo uzavření hranic pro šífáky, kterých jen v Děčíně a jeho okolí žijí stovky. Za prací ale dojíždí do Německa nebo Nizozemska.

Pro většinu lidí bude cesta do práce od soboty znamenat zajížďku mnoho desítek kilometrů. To se týká také řady obyvatel Dolní Poustevny, kteří pracují v sousedním městečku Sebnitz. To tvoří s Poustevnou prakticky souměstí. „Od vyhlášení zákazu nedělám nic jiného, než vyřizuji hovory s lidmi pracujícími v Německu. Buď tam budou muset zůstat, nebo nebudou moci jezdit do práce,“ řekl starosta Dolní Poustevny Robert Holec, který přijatá opatření chápe.

Uzavření hranic dopadlo i na desítky dětí z Česka, které studují na česko – německém Schillerově gymnáziu v Pirně. I těm by totiž mohlo hrozit, že by se nemusely z internátu dostat domů. „Ve čtvrtek poslali děti domů, aby se vyhnuly panice, kterou čekají na hranicích v pátek. V Německu školy zatím normálně fungují,“ popsala situaci českých studentů v Německu Mirka Rezková z Děčína. Příští týden její syn Kryštof tak za svými spolužáky do Pirny neodjede a neuvidí se nejméně několik týdnů.

Německé obchody hned za hranicemi jsou oblíbeným cílem řady Čechů, mnohdy jich je mezi zákazníky většina. Zpráva o tom, že si nebudou moci zajet do svého oblíbeného obchodu tak vzbudila očekávanou reakci. „Dneska jsem se rychle vydala nakoupit do Kauflandu v Německu a Češi jej brali útokem, nebylo kde zaparkovat,“ řekla Deníku Blanka z Rumburku.

Podobných obchodů, které se rázem ocitly v obležení českých zákazníků, je ale více. Například v Bad Schandau je těsně za hranicí hned několik prodejen, podobná situace nastala také za hranicemi Varnsdorfu v Grossschönau a v Seifhennersdorfu.

Vyhlášení stavu nouze dopadlo také na železniční dopravu. Přes Děčín jezdí například mezinárodní expresy na Berlín. „Od páteční půlnoci rušíme mezinárodní dopravu. Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně,“ uvedly České dráhy na Twitteru. Omezení se týká také oblíbené linky z Dolní Poustevny přes Sebnitz a Bad Schandau do Děčína. Díky těmto spojům se zkrátila cestovní doba lidem ze západní části Šluknovska do Děčína o polovinu. Pokud se rozhodnou cestovat vlakem, budou muset jezdit přes Rumburk.