S několika výlukami vlaků musí počítat cestující na Děčínsku. Uzavírky traťových kolejí se týkají úseku v Německu, dotkne se však i cestujících mezi Děčínem a Rumburkem právě přes Německo.

Vlak na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

O výluce České dráhy informoval provozovatel dráhy na území Německa Deutsche Bahn Netz. Na trati Děčín - Bad Schandau - Dolní Poustevna - Rumburk se uzavře nepřetržitě od 17. října od 20.30 hodin do 27. října do 1.00 hodiny ráno traťová kolej mezi Schönou a Bad Schandau. Mezi Děčínem a Bad Schandau tak bude jezdit náhradní autobusová doprava. Kdo bude potřebovat jen z Děčína do Dolního Žlebu nebo opačně, tam budou vlaky nadále jezdit. Vlaky Dresden Hbf. - Litoměřice město a zpět (osobní vlaky 5279, 5278) a Ústí nad Labem hl.n. - Dresden Hbf. a zpět (Letní Kometa Os 5274, 5275) ve dnech 21. a 22. října nepojedou. Vlaky EC Praha – Leipzig / Berlin / Hamburg / Kiel / Flensburg a dále vlaky railjet Graz – Berlin budou odřeknuty v úseku Děčín hl. n. – Berlin Hbf. / Hamburg Hbf. / Kiel Hbf. / Flensburg / Leipzig Hbf. Náhradní autobusová doprava bude zavedena v úseku Ústí nad Labem hl. n. – Dresden Hbf. a zpět. Zastávky u stanic v Děčíně a Bad Schandau však autobusy náhradní dopravy obsluhovat nebudou.

Správa železnic na trati Děčín - Kadaň předměstí pak uzavře jednu z traťových kolejí mezi stanicemi Děčín hl.n. - Povrly, a to ve dnech 20., 24., 25. a 26. října v době od od 7.00 do 20.00 hodin, 22. října v době od 7.00 do 17.00 hodin a 23. října v době od 7.00 do 19.00 hodin. Všechny dotčené vlaky linky U1 České dráhy nahradí autobusy, které pojedou mezi děčínským hlavním nádražím a Povrly.

Jiná výluka probíhá nyní na trati Rumburk - Panský - Mikulášovice, Rumburk - Krásná Lípa - Panský a zpět. Tam je nepřetržitě uzavřena traťová kolej v úseku Krásná Lípa - Panský - Mikulášovice dolní nádraží do 2. listopadu do 17 hodin. České dráhy nahradily dotčené osobní vlaky linky T2 o víkendech 14. a 15., 21. a 22., 28. a 29. října náhradní autobusovou dopravou v úseku Rumburk - Mikulášovice dolní nádraží a zpět. Ve spojích náhradní autobusové dopravy za vlaky Sp 1965 a Os 26002 nebudou moci cestující počítat s přepravou kol.