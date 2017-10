Na Děčínsko se žene stokilometrová vichřice, dorazit by měla v neděli

Děčínsko - V noci na neděli by na Děčínsko měla od severu dorazit vichřice. Podle výstrahy meteorologů hrozí extrémní stupeň nebezpečí extrémně silného větru.

Řádění vichřice ve Varnsdorfu nevydržel 200 let starý buk.Foto: Michal Šafuš

"Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, předpovídáme v poledních a odpoledních hodinách, kdy bude západní, postupně severozápadní vítr dosahovat rychlostí 11 až 16 m/s s nárazy 25 až 30 m/s, ojediněle až 35 m/s, tedy až 125 kilometrů za hodinu," píše ve své výstraze Český hydrometeorologický ústav. Zeslábnout by měl vítr až během nedělního večera.



Lidé by se tak měli připravit na výpadky elektřiny, případně i na problémy v dopravě. Především v lesních úsecích silnic a železnic, kterých je na Děčínsku a Šluknovsku poměrně hodně.



"Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. To platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto a kamion," varují meteorologové a doporučují neparkovat pod stromy.



Lidem také doporučují, aby nenechávali žádné věci venku a zajistili si dveře a okna.