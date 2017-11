Muzeum plánuje rozšířit expozici lodní dopravy o remorkér Beskydy

Děčín - Prohlídky budou příležitostné. Na Labi bude stroj pomáhat dál.

Ještě před rokem hrozilo, že unikátní loď skončí ve šrotu. Nyní se uvažuje o tom, že by mohla být součástí expozice děčínského muzea věnující se lodní dopravě na Labi.



Remorkér Beskydy pomáhá překonávat lodím úsek Labe od Ústí k německým hranicím. Tomu se ale nevěnuje stále, poměrně často u břehu jen čeká, až jeho pomoc bude potřebovat další loď.



„Jeho současný provoz umožňuje využití i k příležitostným prohlídkám pro veřejnost,“ říká ředitel děčínského muzea Vlastimil Pažourek.

Na lodi, která by byla uvázaná u břehu u knihovny, by nebyli klasičtí průvodci. Návštěvníci by se dozvěděli vše důležité o historii lodi, ale i o dějinách plavby na Labi z informačních panelů.

Pokud vše dobře dopadne, mohli by první zájemci o historii labské lodní plavby navštívit Beskydy příští rok. Muzeum nyní jedná s Ředitelstvím vodních cest, které nepostradatelnou loď vlastní. To nápad děčínského muzea přivítalo.

„Když jsme Beskydy, které jsou památkově chráněné, kupovali, počítali jsme s tím, že by mohly být k podobnému účelu využity,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Kdy a jakým způsobem se z Beskyd stane příležitostní muzeální loď je podle něj otázkou dalších jednání.



„Je to památka, která si zaslouží být stále využívaná, takže bude i nadále sloužit a pomáhat lodím na Labi,“ dodal Bukovský.

Beskydy byly postavené v roce 1956 a jsou dnes poslední dochovanou lodí v původním stavu z typicky české řady plavidel unikátní konstrukce. Dohromady takových remorkérů vzniklo v mělnické loděnici dvanáct.



Dlouhé roky přitom byl osud Beskyd nejasný. Bývalý majitel neměl dostatek peněz na jejich údržbu a hlavně provoz.

Několikrát tak hrozilo, že Beskydy skončí ve šrotu, stejně jako ostatní lodě stejného typu. O prodeji stát s původním vlastníkem jednal několik měsíců. Za šedesátileté plavidlo Ředitelství vodních cest (ŘVC) zaplatilo společnosti EVD 9,5 milionu korun bez DPH.



„Náklady na údržbu a další investice jsou značné na to, aby to financoval soukromník, proto jsme se rozhodli jedinečné plavidlo koupit,“ řekl loni v listopadu ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.

Roční náklady na provoz jsou zhruba čtyři miliony korun. Dalších přibližně deset milionů korun stát investoval do modernizace lodě, především jejího vybavení.

Remorkér s kolesem na zádi je dlouhý 57 metrů a široký 9,4 metru. Mnohokrát pomohl s vyprošťováním lodí. Poslední velký zásah si připsal loni na jaře, kdy zpod mostu v Drážďanech vytáhl uvázlou nákladní loď, která v hlavním městě Saska řadu dnů blokovala dopravu na Labi.



Právě při takových mimořádných událostech jsou Beskydy nenahraditelné. Pomáhaly také při povodních v letech 2002 a 2013.