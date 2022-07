„V současné době připravujeme memorandum o spolupráci, to by mělo být hotové během podzimu,“ řekl ředitel děčínského oblastního muzea Vlastimil Pažourek po jednání s ředitelem státního zemského muzea ve Vaduzu Rainerem Vollkommerem a ředitelem muzea v Žitavě Peterem Knüvenerem.

Po podpisu memoranda bude následovat samotná příprava projektu, který by mohl vyjít až na několik milionů eur. Pokud se podaří tyto peníze získat, bude se jednat o největší projekt, který kdy muzeum v Děčíně dělalo. „Rádi bychom do něj zařadili především rekonstrukci lorety v Rumburku. Usilujeme také o tři výstavy o historii Lichtenštejnů na Rumbursku a obnovu historických předmětů spjatých s tímto rodem,“ přiblížil naplň zamýšleného projektu Pažourek.

V Děčíně je jedenáct kandidátů na primátora, zájem je i jinde

Výstavy by se měly uskutečnit nejen v Rumburku, ale také v Žitavě a v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu. Po podpisu memoranda bude přibližně rok na přípravu samotného projektu, na kterém by se mohli podílet i němečtí odborníci. Pokud s ním muzeum uspěje, mohlo by se do něj pustit mezi lety 2025 – 2027. Záměrem je využít zdroje poskytované lichtenštejnskou vládou Evropské unii za účast v zóně volného obchodu.

Zájem Lichtenštejnského knížectví o Šluknovsko není náhodný. „V minulosti patřilo Lichtenštejnům celé rumburské panství. Tedy nejen Rumburk, ale i Varnsdorf a část dnešní německé Lužice. Nezahrnovalo ale už dnešní Šluknov,“ vysvětlil historik z děčínského muzea František Šuman.

Lichtenštejnové se podobně jako jiné šlechtické rody starali o rozvoj svého panství. Přivedli na něj například do místních přádelen Angličany, kteří výrazně přispěli k rozvoji textilního průmyslu. Z toho pak celý region těžil po další téměř dvě staletí. Patrně nejvýraznějším počinem je ale stavba loretánské kaple v Rumburku, která je nejsevernější kaplí svého druhu v Evropě.

Hasiči v Jílovém otevírali byt, uvnitř byl mrtvý senior

Snahy o získání peněz z Lichtenštejnska podporuje také Ústecký kraj, který je zřizovatelem děčínského muzea a v případě úspěchu by musel celý plán předfinancovat. „Pro nás by tento projekt měl dva efekty. Jednak možnost se podívat zpět do minulosti a hledat naši historickou identitu, jednak by nám umožnil realizovat věci, na které nemáme prostředky,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má v gesci kulturu a památkovou péči.

Lichtenštejnové patřili v minulosti mezi největší vlastníky pozemků v Čechách a na Moravě, o většinu z nich přišli po první pozemkové reformě po první světové válce. Dohromady vlastnili 160 tisíc hektarů půdy, což odpovídá desetinásobku dnešního Lichtenštejnského knížectví nebo okresům Děčín, Ústí nad Labem a většině teplického okresu dohromady.