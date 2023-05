V neděli 30. dubna vyrazili policisté na oznámení ke skalní vyhlídce v děčínských Podmoklech nedaleko ulice Na Vinici. Tam se chystal ukončit svůj život mladý muž.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Zasahující policistce se podařilo s mužem navázat komunikaci. Policisté se však od muže museli držet dál, protože seděl na kraji skály a opakovaně pokřikoval, ať se k němu nikdo nepřibližuje. Stále hrozilo nebezpečí, že muž ze skály skočí. Následně se dostavila další policejní hlídka, mladík stále seděl na hraně pískovcové skály. "Policisté se s mužem dál snažili vlídně hovořit, uklidnit jej a rozmluvit mu jeho počínání. To se jim nakonec společnými silami podařilo a muž slezl z kraje skály do bezpečí. Následně jej policisté předali do péče zdravotníků," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Policisté tak mladému muži zachránili svým profesionálním jednáním život.