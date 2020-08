Nepoučitelný je pravděpodobně 54letý muž, kterému policisté do vězení doručili usnesení o dalším trestním stíhání. Je podezřelý z několika krádeží jízdních kol, přitom byl v minulosti již 26krát odsouzený.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"V období od konce února do poloviny dubna se dopustil nejméně čtyř krádeží. V únoru se v Děčíně vloupal do kočárkárny, kde po překonání lankových zámků odcizil horské kolo v hodnotě osm tisíc korun. Začátkem dubna se pak v Děčíně vloupal do suterénu panelového domu, kde ukradl kolo za jedenáct tisíc a v několika následujících dnech odcizil z dalších sklepů dvě horská kola v hodnotě osm a dvacet tisíc korun," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.