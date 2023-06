Do prosince a pak konec. Takový byl původní plán krajského úřadu na vlakovou linku mezi Rybništěm a Varnsdorfem. Jako náhrada měly být tři přímé spoje z Varnsdorfu do Děčína. To se ale nelíbilo starostům z regionu a také některým opozičním krajským zastupitelům, kteří si proto vynutili jednání s odborem dopravy přímo na místě. „Ta diskuze měla efekt. Dojde sice k omezení dopravní obslužnosti, ale zároveň byl tlak na zachování víkendových spojů, což má vliv na cestovní ruch. V tomto duchu změníme naše předchozí usnesení,“ přiblížil zásadní změnu náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má ve své gesci kromě jiného cestovní ruch. Dopravou mezi Rybništěm a Varnsdorfem se budou zabývat ještě krajští zastupitelé na svém jednání na konci června.

Starostové se s krajskými úředníky také domluvili na změně rytmu autobusů a vlaků tak, aby se vhodně doplňovaly. V současné době totiž vyjíždí vlaky a autobusy zároveň. Konkurují si tak navzájem místo toho, aby konkurovaly individuální dopravě. Kraj při ohlášeném zrušení linky z Rybniště do Varnsdorfu přitom argumentoval tím, že vlaky využívá výrazně méně lidí než autobusy. Podle kraje těmito vlaky jezdí čtyři až šest lidí, což je v poměrně velkém kontrastu k nákladům na provoz těchto motoráků.

Kraj omezí vlaky z Rybniště do Varnsdorfu, do trati stát dal stovky milionů

Zastánci zachování železniční dopravy mezi Rybništěm a Varnsdorfem tak slaví alespoň částečný úspěch. „Někdy je potřeba koukat na větší vzdálenosti, nikoliv jen v intervalu Rybniště – Varnsdorf. Vnímat tuto linku samostatně je pro mne krátkozraké,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Podle ředitele obecné prospěšné společnosti České Švýcarsko Jana Šmída šlo především o to, aby nezanikla trať jako taková a nepotkal ji osud řady jiných tratí, na kterých byla utlumena osobní doprava. „Podle nás to má smysl z dlouhodobého a přeshraničního pohledu v kontextu návazností na další linky v širším regionu. Jsme rádi, že budou zachované alespoň víkendové vlaky. Pokud by spoje v budoucnu lépe navazovaly, tak bude vlaky využívat více lidí,“ doplnil Šmíd s tím, že vlaky mají výhodu i v kapacitě nejen cestujících, ale například i kol.

Plány na výraznou redukci dopravy mezi Rybništěm a Varnsdorfem provází velké kontroverze. Zatímco kraj chce vlaky omezit, jiná část veřejné správy, tedy stát, do trati v nedávné minulosti investoval stovky milionů korun, kromě jiného do zabezpečení a zkapacitnění trati. „Správa železnic na trati Rybniště – Varnsdorf za posledních šest let investovala přibližně 190 milionů korun do zvýšení úrovně zabezpečení železničních přejezdů. V letech 2019–2022 se také postupně realizovaly opravy železničního svršku, mostních objektů a bezbariérové úpravy zastávek, v součtu za 52 milionů korun,“ uvedl nedávno mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Díky těmto opravám mohou vlaky mezi Rybništěm a Varnsdorfem jezdit výrazně rychleji. Zatímco dříve to bylo třicet až padesát kilometrů za hodinu, nyní mohou jezdit sedmdesátkou. Kromě toho SŽ opravila za 130 milionů nádraží ve Varnsdorfu, jehož rekonstrukce byla dimenzována právě i na provoz od Rybniště. Dohromady tak do této trati Správa železnic za posledních pět let investovala 372 miliony korun.