Motorkář musel po nehodě do nemocnice. Jeho stroj skončil v řece v Rumburku

Hasiči, záchranáři i policie zasahovali krátce před půlnocí u nehody motocyklu v Rumburku. Ten sjel ve Vodní ulici do řeky Mandavy. Motorkáře našli nedaleko místa nehody.Podle prvotních informací řidič motocyklu pravděpodobně nezvládl řízení motocyklu při průjezdu pravotočivou zatáčkou, vyjel do protisměru a následně sjel do koryta Mandavy. "Po nehodě se řidič nacházel poblíž místa nehody a následně byl odvezen se zraněním do nemocnice. Provedená dechová zkouška u řidiče byla negativní. Veškeré další okolnosti dopravní nehody prověřují dopravní policisté," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.